ص 4:04 2017/09/27

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بناء جسر فوق نهر الفرات بريف دير الزور لنقل المعدات العسكرية والجنود إلى الضفة الشرقية من النهر للمشاركة في العمليات العسكرية البرية للجيش العربي السوري ضد إرهابيي «داعش».

وذكر رئيس خدمة الطرق بالوزارة فلاديمير بوروفتسيف في تصريح نشره موقع «روسيا اليوم» أن الخبراء العسكريين الروس قاموا خلال أقل من يومين ببناء الجسر على بعد عدة كيلومترات من مدينة دير الزور لنقل المعدات العسكرية والجنود إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات.

وقال المسؤول الروسي: تم استخدام طائرات من دون طيار، وأثناء تنفيذ عمليات البناء تعرضنا لسقوط قنابل ومتفجرات لكن العملية انتهت في المواعيد المحددة من دون وقوع إصابات.

وأكد بوروفتسيف أن الجسر سيستخدم أيضاً لإخلاء الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القرى التي يستعيد الجيش السوري السيطرة عليها، مبيناً أن طول الجسر يبلغ 210 أمتار ومن الممكن أن يمر عبره 8 آلاف عربة يومياً بما فيها المدرعات الثقيلة والدبابات ومركبات المشاة القتالية والمنظومات الصاروخية.