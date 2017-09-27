دمشق ـ دانية الدوس: ص 4:04 2017/09/27

عدد من القضايا الخدمية والاقتصادية التنموية كانت محط نقاش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وشملت منظومة النقل السككي والصناعات النسيجية وتعزيز التواصل بين الوزارات والاتحادات المهنية كما لم تكن مشروعات القوانين بمنأى عن الجلسة، حيث تمت مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بالتأهيل والتدريب الإداري وإعفاء المكلفين بالرسوم البلدية.

فقد ناقش المجلس مشروع قانون «صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل» مقرراً بعد الاستماع إلى ملاحظات الوزراء إعادة المشروع إلى لجنة التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للأخذ بالملاحظات المذكورة وعرضه على المجلس مجدداً، وذلك بهدف تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص من خلال وزارة التنمية الإدارية التي تمثل الجهة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون التدريب والتأهيل وتطوير بناء القدرات البشرية وبغية وضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وكافة الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2016 وما قبل إذا سدّدوا ما عليهم حتى غاية 31/12/2017، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وفيما يخص التوجه الحكومي لتعزيز منظومة النقل السككي كلف المجلس وزارة النقل إعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية، وأثنى المجلس على الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول 186 كيلو متراً وذلك بفضل انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة في المنطقة حيث تم إنجاز العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة من العاشر من تموز الماضي وحتى /20/ أيلول الجاري.

واطلع المجلس على نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة حمص في الأيام الماضية لتفقد سير العمل ونسب التنفيذ في المشروعات التي تم إطلاقها بالمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وكلف المجلس وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية والصعوبات التي تعترض النهوض بهذه الصناعة العريقة لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ليتم عرضها على مجلس الوزراء وتماشياً مع الاهتمام الحكومي بدفع العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية.

واعتمد المجلس خطة لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات العامة من جهة والاتحادات المهنية.

من جهة أخرى تتضمن مشاركة هذه التنظيمات بإعداد وإنجاز وإصدار القرارات والتوصيات التي تتعلق بالمواطنين حتى تكون مستوفية شروط نجاحها على أرض الواقع ما من شأنه تعزيز العمل الحكومي في إطار الشفافية والواقعية.

ونظراً لارتفاع أسعار القطع التبديلية وأجور إصلاح الدراجات النارية ولضرورة استخدام هذه الدراجات في عمل الوزارات، حدّد المجلس الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية لبعض الجهات العامة بمبلغ 25 ألف ليرة سورية على مدار العام.

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضاً حول الرؤية التطويرية للمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي، موضحاً أن الهيئة أنجزت دراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق ودراسة هيكلية لمنطقة سهل الغاب في محافظة حماة والخريطة الوطنية للسكن العشوائي وخريطة التراث الطبيعي والثقافي والخريطة الصناعية والصحية والمواقع المقترحة للصناعات الدوائية.

وبيّن عرنوس أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري تتجلى في تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع دور القطاع الخاص الوطني على الاستثمار في عملية البناء والإعمار، مشيراً إلى إجراءات المؤسسة العامة للإسكان في مجال تأمين السكن والتنمية الإدارية والاستثمار.

وزير الصناعة أحمد الحمو أكد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الحكومة تولي الصناعات النسيجية اهتماماً كبيراً بدءاً من المرحلة الزراعية المتمثلة في زراعة الأقطان وانتهاءً بالوصول إلى المنتج من الألبسة الجاهزة نظراً لم يحققه من قيم مضافة عالية وهذا له ميزاته بأن المادة الأولية هي من الإنتاج المحلي كما سيؤمن فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين.

من جهته وزير بيّن الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن العرض الذي قدمته الوزارة تضمن عمل الجهات الثلاث التي تعمل بشكل أساسي بهذا القطاع والمتمثلة بـهيئة التطوير العقاري -هيئة التخطيط الإقليمي- والمؤسسة العامة للإسكان، حيث تضمنت رؤية هيئة التطوير العقاري التركيز على تفعيل شركات التطوير العقاري لتأخذ دورها في تأمين السكن بعد أن تم إحداث مناطق وشركات تطوير عقاري وكان لا بد من السعي لوضعها بشكل حثيث للمباشرة بهذه الأمور، وبما يخص التخطيط الإقليمي تم التركيز على إنجاز الخريطة الوطنية للتخطيط الإقليمي والتي تتضمن كل المعطيات والأسس التي تحقق التنمية المستدامة على ساحة الوطن وأسس تخطيط الأقاليم وحدّد انتهاءه ببداية العام المقبل، وكذلك الأمر الدراسة الهيكلية للساحل السوري ومنطقة ضهر الجبل في منطقة السويداء والتركيز بشكل أساسي على تفعيل دور هذه الهيئة بتأهيل الكوادر المتخصصة من خريجي التخطيط الإقليمي ومن المختصين الذين يجيدون العمل.

كما تم التأكيد على كل الوزارات في رفدها هيئة التخطيط الإقليمي بالمعلومات التي تمكنها من إنجاز هذا الإطار الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وفيما يخص المؤسسة العامة للإسكان فهنالك التزامات لدى المؤسسة بعقود للمواطنين في الادخار والسكن الشبابي والسكن العمالي وتم التأكيد على تأمين التمويل اللازم لتغطية احتياجات المؤسسة في الخطة الاستثمارية لإنجاز كل هذه الالتزامات قبل 7 سنوات اعتباراً من العام القادم.

وأضاف: لتأمين تفعيل دور المؤسسة ركزنا على الجانب الاستثماري لنؤمن موارد إضافية للمؤسسة تستطيع أن تخفض من تكاليف السكن الاجتماعي إضافة لضرورة التأكيد على اختيار مساحات صغيرة من السكن الشبابي في المستقبل تلبي الاحتياج في بداية الحياة الزوجية ناهيك عن المخططات التنظيمية وعدم المباشرة بتوسيع هذه المخططات ما لم تكتمل من حيث نسبة الامتلاء والاستفادة من ارتفاع الطوابق وإضافة طوابق إضافية في حال سمحت الأسس التخطيطية بإنجاز هذا الموضوع.

بدوره وزير النقل علي حمود نوه بالإنجاز الكبير الذي تحقق بإيصال القطار وإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات، مشيراً إلى الانتهاء من إنجازه خلال فترة قصيرة، حيث تمت المباشرة بـ 10/7 بإزالة العبوات الناسفة على أيدي عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري والمباشرة بصيانة هذا الخط وتم الانتهاء من العمل بـ20/9، قائلاً: هذا العمل كان يتطلب عدة أشهر لإنهائه بحسب رأي الخبراء ولكن إصرار العاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على إنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن للعودة بإيرادات لمصلحة هذه المؤسسة وإيرادات من تصدير الفوسفات لمصلحة خزينة الدولة كان هاجس العاملين في المؤسسة، مؤكداً أن المردود الذي سيعود على العاملين في مؤسسة الخطوط الحديدية كبير ويصل إلى ملياري ليرة.

في حين تحدث وزير الصحة نزار اليازجي عن زيارته إلى مدينة حمص الهادفة لمتابعة العمل ميدانياً، قائلاً: الزيارة الأولى كانت إلى جامعة حمص «البعث» ومشفى الجامعة لرؤية نسب التنفيذ التي أقرت من خلال آلية العمل وكانت نسب التنفيذ 40% من تنفيذ المراحل بشكل كامل، ثم زيارة مشفى ابن الوليد في الوعر والقصر العدلي ومخفر الشرطة وبهذه الزيارة تم الاطلاع على الشركات الإنشائية التي تعمل بشكل مستمر ونسب التنفيذ التي قاربت 15% من هذه المشاريع عدا مخفر الشرطة التي سيبدأ العمل به في 15/10 من خلال الشركات الإنشائية العاملة لأنه توجد مذكرات يجب القيام بها من أجل البدء بعملية التنفيذ وتم زيارة «المهاجرين -الأرمن -وادي الدهب» لرؤية ما تم تنفيذه من خلال تزفيت الشوارع في وادي الدهب وكان هناك تنفيذ لـ4 شوارع كل شارع 400 متر من أصل 10 شوارع, إضافة إلى رؤية «المهاجرين الباسل» ورؤية تنفيذ الصرف الصحي الذي سيكون جاهزاً للعمل بنهاية 2017 بعد الانتهاء من هذه المناطق تم اللقاء بالمديرين المعنيين والوزارات المعنية وتتبع خطة التنفيذ بشكل كامل.