دمشق ـ يسرى ديب: ص 4:04 2017/09/27

في جلسة يمكن وصفها بالتخصصية جداً لمجلس الشعب تمخضت النتائج بعد ساعتين من نقاش التفاصيل عن تعديلين على مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

ففي جلسة المجلس الرابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور ناقش الأعضاء أمس بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري خمس مواد من المشروع انتهت بإلغاء عبارة: «الرسوم المترتبة على المنتسبين للنقابة» عوضاً عن الفقرة التي تنص على أن تذهب الرسوم للخزينة العامة للدولة بعد جدل طويل فيما إذا كانت تبقى كمصدر لموارد النقابة، أم تذهب للخزينة وحسم الأمر بإلغائها.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المادة 19 من مشروع القانون التي تنص على:

أ ـ تعد وثيقة الانتساب لنقابة المهندسين الزراعيين إحدى الوثائق المطلوبة للترخيص في العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة.

ب ـ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف «الصناعة والزراعة والسياحة» فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.

ومن المقررات أيضاً تبديل كلمة «يجتمع المؤتمر العام سنوياً بكلمة ينعقد».

وإذا كانت هذه أبرز خلاصات الجلسة، فقد سبق أن استعرض المجلس مشروعات، إضافة إلى جملة من التقارير التي تمت إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها.

من الرئاسة

في مقدمة مشروعات القوانين المحالة من رئاسة الجمهورية مشروع القانون الخاص بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة لأسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.

ومن الأسباب الموجبة لهذا القانون كما ترد هو سعي الحكومة لإصدار التشريعات القانونية التي تساعد مباشرة على إزالة وتدوير الأنقاض للمباني المتضررة، وذلك لأسباب طبيعية أو غيرها من الأسباب، أو نتيجة لخضوعها للقوانين النافذة التي تقضي بهدمها، على أن تراعى فيها شروط منها:

السماح للمالكين وأصحاب الحقوق بأخذ مقتنياتهم الخاصة خلال مهلة معقولة، وأن تقوم الوحدات الإدارية بتنظيم إجراءات الدخول والخروج للأشخاص وأخذ مقتنياتهم الخاصة، ومن بين الأمور التي أخذت بالحسبان أيضاً أن يتم بيع الأنقاض عن طريق المزاد العلني وإيداع بدل المبيع في المصرف باسم الوحدة الإدارية مجمداً بأسماء أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم لهذه الأنقاض.

ومن القوانين أيضاً مشروع قانون بإنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون الخاص بإلغاء إعفاء الجمعيات التعاونية من تقديم التأمين المؤقت عند الدخول في المناقصات التي تطرحها الجهات العامة على أن تكون التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة أعمالها.

ومن الأسباب الموجبة لهذا القانون هو استغلال مجالس إدارات الجمعيات الإعفاءات السابقة بطرق غير شرعية من خلال الدخول في المناقصات باسم جمعيات لحساب بعض التجار، ما يقتضي إلغاء الإعفاء المذكور بحسبان أن إيداع التأمين المؤقت مقرر للصالح العام بما يضمن ملاءمة العارض وجديته بالتقدم للتعهدات التي تعلن عنها الجهات العامة، ما يحول دون استغلال مجالس إدارات الجمعيات وبعض التجار لهذا الإعفاء بطريقة تتنافى مع غاية المشروع من إقرار الإعفاء.

المشروع الثالث المحال من رئاسة الجمهورية المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار في المادة 1 من القانون 13 لعام 2013 والمحدد بالمرسوم التشريعي لتصبح 10% فقط عوضاً عن 5%.

ومن الأسباب الموجبة ألا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه وارتفاع تكاليف إعادة الإعمار وتعزيز المساهمة الوطنية فيه وزيادة الإمكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لتمويل عملية إعادة الإعمار.

أحيلت إلى لجان

كما ناقش المجلس خلال جلسته جملة من التقارير التي أحيلت إلى المجلس للموافقة على إقرارها وعرضها على اللجان المختصة لدراستها موضوعياً:

أولها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المتضمن تعديل جهة ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أما الموضوع الثاني فهو إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من الرسوم ورخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامها بالإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي لمدة عام اعتباراً من صدور القانون.

كما أحيل إلى اللجان المختصة مشروع القانون الجديد الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية.

ومن القضايا المحالة أيضاً موضوع مشروع القانون المتضمن تصديق سورية على الانضمام إلى اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وكان اللافت في تفاصيل مناقشة مشروع القانون أن أعضاء من المشاركين في لجنة إعداد مشروع القانون اعترضوا على بعض الفقرات الواردة، الأمر الذي دعا أنزور لطلب مناقشة المشروع بحضور خبرات من النقابات لتجنب النقاط الخلافية التي مرت في حيثيات المشروع على أن يستكمل المجلس باقي البنود في جلسة اليوم.