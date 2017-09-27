ص 4:04 2017/09/27

واصلت طائرات مايسمى «التحالف» الأميركي سلسلة اعتداءاتها على المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم حيث شنت غارات على محافظة الحسكة راح ضحيتها 9 مدنيين.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الذي يزعم «محاربة» تنظيم «داعش» الإرهابي شنت غارات على بلدة مركدا نحو 100 كم جنوب مدينة الحسكة ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى أسرة عراقية مؤلفة من 6 أفراد نزحت في وقت سابق من الموصل بالعراق هرباً من اعتداءات إرهابيي «داعش» وقصف «التحالف».

وأشارت المصادر إلى أن طائرات حربية تابعة لـ«التحالف» الأميركي أغارت على قرى هداج والهنيديس وحسن العلى في أقصى ريف الحسكة الشرقي قرب الحدود مع العراق وتسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وارتكب «التحالف الأمريكي» عشرات المجازر بحق السوريين منذ تشكيله في آب عام 2014 من خارج مجلس الأمن وراح ضحيتها مئات المدنيين.