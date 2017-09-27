ص 4:04 2017/09/27

جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق مذكرة منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف ضاحية حرستا بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة في تصريح لـ«سانا» أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت ظهر أمس بـ6 قذائف هاون ضاحية حرستا سقطت إحداها على مدرسة الآفاق الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة إحدى الطالبات إضافة إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي ريف حماة استهدفت المجموعات المسلحة محطة محردة لتوليد الكهرباء ومدينة السقيلبية بريف المحافظة بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 5 أشخاص بجروح.

وأشار مراسل «سانا» إلى استشهاد طفل وإصابة 3 أطفال آخرين وامرأتين ووقوع أضرار مادية باستهداف المجموعات المسلحة بـ8 قذائف صاروخية 3 منازل سكنية في مدينة السقيلبية بريف حماة.

ولفت المراسل في وقت سابق أمس إلى سقوط 5 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة على محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة شمال مدينة حماة بنحو 25كم ما تسبب بأضرار في المرجل وصالة العنفات.

وبيّن مراسل «سانا» أن مصدر القذائف هو المجموعات المسلحة في القرى الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب.

كما استشهد باعتداء مجموعة مسلحة على سيارة على طريق الثعلة- السويداء بالريف الغربي في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل «سانا» أن مجموعة مسلحة أقدمت الليلة قبل الماضية على قطع طريق السويداء- الثعلة شرق المعصرة بالتزامن مع مرور شاحنة كبيرة تقل شخصين حيث قامت بقتل أحدهما وخطف الآخر.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد 27 خرقاً لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية خلال الساعات «الـ24 الماضية» في محافظات اللاذقية وحمص ودمشق، مشيرة إلى أن معظم الخروقات وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين.