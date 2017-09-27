ص 1:01 2017/09/27

ليست هي المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات عن طلاق سري حصل بين الفنانين سلاف فواخرجي ووائل رمضان، ولكنهما فضلا إخفاء الموضوع حفاظاً على مشاعر أولادهما من كلام الصحافة والإعلام، وبرغم نفيهما هذا الخبر في لقاءات عدة لكن البعض لايزال مصرّاً على إطلاق الشائعات الكاذبة.

ربما كان هذا سبباً دفع فواخرجي لنشر صورة على حسابها في إنستغرام، تجمعها مع زوجها في زيارة عائلية إلى إحدى القرى اللبنانية، وهكذا قطعت الطريق على الثرثارين ووضعت النقاط على الحروف.

