زهير المحمد ص 1:01 2017/09/27

أكد المهندس محمد الرعيدي مدير عام الشركة العامة لكهرباء حماة في تصريح خاص لـ«تشرين» أن الشركة تسعى بشكل مستمر ووفق توجيهات الوزارة وخططها إلى تحسين وثوقية التيار الكهربائي من خلال الاستمرار بتنفيذ مشاريع هامة وأعمال تؤدي إلى وثوقية الشبكة واستقرارها حيث نفذت الشركة منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه زيادة استطاعة 148 محولة كهربائية وذلك بهدف مواكبة الحمولات المرتفعة كما تم العمل على إنشاء 28 مركز تحويل كهربائي جديداً بمختلف مناطق المحافظة.

ولفت الرعيدي إلى أن الشركة ركبت منذ بداية العام ولغاية تاريخه 6100 عداد كهربائي والعمل على تزويد أسر الشهداء بـ1300 عداد كهربائي مجانا وفق توجهات الحكومة.

وأشار الرعيدي إلى أن الشركة مستمرة بالعمل على قمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع في المحافظة حيث تم العمل ومنذ بداية العام الحالي على تنظيم 1094 ضبطاً مخالفاً للاستجرار غير المشروع.

وأوضح الرعيدي بأن ورشات الصيانة والإصلاح التابعة للشركة تعمل حالياً على صيانة الأضرار التي لحقت بخطوط التوتر المتوسط المغذية لمنطقة سلحب ومحيطها نتيجة لخروجها عن الخدمة بفعل الاعتداءات الإرهابية بقذائف الهاون، متوقعاً أن ينتهي الإصلاح خلال الساعات القليلة القادمة.

كما تستعد الورشات الفنية لإصلاح الأعطال التي لحقت بخطوط الـ66 كيلوفولط التي تغذي محطة الشريعة في حماة نتيجة لتعرضها لقذائف الإرهاب والتي أدت إلى قطع التغذية الكهربائية عن منطقة الغاب بشكل كامل ،منوهاً بجهود الورشات الفنية في إصلاح جميع الأعطال رغم الأخطار التي تعترضهم فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة الدورية لكل محطات التحويل.

موضحاً أن الشركة استكملت خطتها لاستقبال موسم الشتاء القادم حيث أجرت الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة أعمال صيانة شاملة لمحطة تحويل حماة باستطاعة 66/20 ك ف آ شملت التجهيزات الكهربائية وإجراء صيانة لخط التوتر المتوسط الحرش-المطار باستطاعة 20 ك.ف المغذي للعديد من الأحياء غرب مدينة حماة كالبياض والتعاونية وغيرهما.

وذكر الرعيدي أن الورشات نفذت أيضاً أعمال صيانة لعدد من محطات التحويل في المحافظة تضمنت تركيب عدادات قدرة في محطة تحويل أفاميا باستطاعة 66/20 ك.ف والتي تغذي منطقة الغاب بالكهرباء فضلاً عن صيانة مخارج خطوط 20 ك.ف واختبار الحمايات والكشف عن محولات التيار في محطتي تحويل سلمية وحماة رقم 2.

