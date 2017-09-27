ص 1:01 2017/09/27

في الوقت الذي تنفذ فيه مشيخات الخليج عملية تطبيع علنية واسعة مع الكيان الصهيوني، نفذت المقاومة الفلسطينية عملية استشهادية في مستوطنة «هار ادار» قتل فيها 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، هذه العملية الاستشهادية جاءت كرسالة تؤكد التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل خيار المقاومة كرد سليم على دعاة الاستسلام والرضوخ، وأنه لن يرضى بديلاً عن فلسطين إلا كل فلسطين خالية من إرهاب الاحتلال.

وفي تفاصيل عملية «نمر القدس» الاستشهادية، فقد اقتحم شاب فلسطيني البوابة الخلفية لمستوطنة «هار ادار» وشرع بإطلاق النار على دورية لقوات الاحتلال كانت موجودة هناك ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة رابع إصابات خطرة، فيما استشهد الشاب إثر إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية «نمر القدس» في إشارة إلى اسم المنفذ، إنما تأتي في سياق العمل المقاوم ضد المستوطنين، وتشكل رداً رادعاً على ممارساتهم وتوغلهم على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن تنفيذ هذه العملية، في ظل المحاولات المحمومة لإعادة تمرير مشروع التسوية بصيغ وأفكار جديدة وخطرة، تؤكد قدرة المقاومة على التصدي لها لإفشالها، وعلى اختراق العمق والأمن الإسرائيلي.