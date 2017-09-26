ص 3:03 2017/09/26

غداة سيطرة الجيش على مساحة 50 كيلومتر مربعاً في ريف حمص الشرقي، أعلن مصدر عسكري أمس اجتثاث آخر تجمعات إرهابيي «داعش» من مساحات جديدة في منطقة جب الجراح وذلك في إنجاز جديد للجيش العربي السوري في عملياته المتواصلة ضد الإرهاب التكفيري بريف حمص الشرقي.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى أم الريش ومسعدة ورسم الناقة والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بعد عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي «داعش».

ولفت المصدر إلى أن المساحة الإجمالية التي تمت السيطرة عليها خلال ساعات قليلة من يوم أمس تقدر بـ35 كيلومتراً مربعاً، مؤكداً أنها أصبحت آمنة بشكل كامل بعد تمشيطها وتطهيرها من مفخخات وألغام تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي وقت سابق أمس ذكر مراسل «سانا» في حمص أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة فرضت سيطرتها الكاملة على قرية مسعدة بعد عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي «داعش» انتهت بمقتل العديد منهم وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش لاحقت فلول الإرهابيين في المنطقة بينما قام عناصر الهندسة بتمشيط القرية وتأمينها بشكل كامل حيث فككوا العديد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بين منازل المواطنين.

في غضون ذلك ارتقى شهيدان وأصيب 5 أشخاص بجروح باعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وذكر مراسل «سانا» في اللاذقية أن مجموعات إرهابية منتشرة في أقصى الريف الشمالي للمحافظة استهدفت منازل المواطنين في مدينة القرداحة بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص بجروح.

وبيّن المراسل أن الاعتداء الإرهابي تسبب أيضاً بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والبنى التحتية.

وفي حلب أصيبت امرأة بجروح باعتداء نفّذه ارهابيو «جبهة النصرة» على حي الفرقان بمدينة حلب.