ص 3:03 2017/09/26

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني استعدادهما لمواصلة بذل الجهود المشتركة لتحقيق تسوية الأزمة في سورية.

وقال المكتب الصحفي في الكرملين: تم خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والإيراني مناقشة الوضع الحالي في سورية وإعطاء تقييم عال لنتائج الاجتماع الدولي السادس الذي جرى في أستانا في الـ14 و15 أيلول الحالي وخاصة فيما يتعلق بتشكيل أربع مناطق لتخفيف التوتر.

وأضاف المكتب الصحفي: الرئيسان أعربا عن استعدادهما لبذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تحقيق تسوية مستدامة ولاسيما من خلال تعزيز التعاون بين الدول الضامنة لعملية أستانا وتعزيز المحادثات السياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

ولفت المكتب إلى أنه خلال تبادل وجهات النظر حول تسوية الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني، أشار الرئيسان إلى أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة كعامل مهم في ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين، موضحاً أنه تم التطرق إلى بعض القضايا المهمة في التعاون الثنائي في مختلف المجالات إضافة إلى مسائل التعاون في صيغة روسيا- إيران- أذربيجان.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أكد الرئيس بوتين أهمية اجتماعات أستانا في تسوية الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة «تاس» عن بيان للرئاسة الروسية قوله أمس: إن بوتين ونزارباييف تناولا خلال الاتصال الآفاق المستقبلية للتسوية السلمية في سورية في إطار الاجتماع الدولي السادس حول سورية الذي عقد في أستانا في 14 و15 أيلول الحالي.

وأضاف البيان: الجانبان أكدا أن إطار عملية أستانا أثبت فاعليته ويساعد على تحسين الوضع الإنساني في سورية.

من جهة أخرى بحث بوتين ونزارباييف القضايا الثنائية بين البلدين بما في ذلك مسائل تعزيز التكامل والاتصالات المقبلة.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الديناميكية الإيجابية لتطورات الوضع في سورية تبعث على الاطمئنان، مشيراً إلى أنه تمت تهيئة الظروف الملائمة للقضاء نهائياً على بؤر الإرهاب بشكل أسرع وإحلال السلام هناك.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله في كلمة ألقاها أمس خلال مراسم استقبال بمناسبة العام الهجري الجديد: المناطق الأربع لتخفيف التوتر التي تمت إقامتها في سورية نتيجة محادثات أستانا بمشاركة الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا وكذلك الولايات المتحدة والأردن تشهد خفضاً ملموساً لمستوى العنف وبدأت فيها عملية إعادة إعمار المنشآت المدمرة.

وأعلن لافروف عن ترحيب بلاده بالجهود التي يبذلها النظام السعودي والرامية إلى توحيد مجموعات «المعارضة» السورية قبل انطلاق الجولة الجديدة من الحوار السوري – السوري في جنيف.

في غضون ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تحصل على أي إيضاحات من واشنطن حول وجود قوات أمريكية في مناطق انتشار إرهابيي تنظيم «داعش» بريف دير الزور الشمالي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أمس إلى أن طائرات مسيّرة روسية وقوات الاستطلاع العاملة في منطقة دير الزور لا تسجل أي أعمال قتالية بين مجموعات «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة والوحدات الخلفية لإرهابيي «داعش»، موضحاً أن ذلك يتضح أكثر في مناطق حقول النفط والغاز، حيث يخوض إرهابيو «داعش» حالياً مقاومة شرسة في مواجهة قوات الجيش السوري المتقدمة.

وأوضح كوناشينكوف أن طيران القوات الجوية الفضائية الروسية وفي إطار عملية القوات السورية الخاصة يقوم بتدمير الملاذ الأخير لـ«داعش» في دير الزور حيث يوجه ضربات دقيقة إلى مواقع الإرهابيين التي يتم رصدها وتأكيد وجودها عبر قنوات عدة.

وبيّن كوناشينكوف أن الغارات يتم شنها على كل نقاط إطلاق النار التي تقصف مواقع الجيش السوري والقوات المتقدمة من المناطق الخلفية لتنظيم «داعش»، نافياً أن تكون الطائرات الروسية قد وجهت ضربات لمجموعات «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق متصل قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: الولايات المتحدة تدّعي محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية بينما أفعالها على الأرض تثبت عكس ذلك، داعياً واشنطن إلى إثبات التزامها بمكافحة الإرهاب في سورية.

وأضاف ريابكوف في تصريح للصحفيين أمس: نريد بالتأكيد أن يقوم الجانب الأمريكي بعمل فعلي يتفق تماماً مع تلك التصريحات التي يمتلئ بها المجال الإعلامي حول انضمام واشنطن إلى عملية مكافحة الإرهاب.

وأعرب ريابكوف عن خيبة أمل روسيا من إهمال الولايات المتحدة لهدفها في مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق مصالحها الجيو-سياسية.