ص 2:02 2017/09/26

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن أبناء الجولان السوري المحتل لا يزالون ضحية الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوقهم الأساسية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدم الممتلكات وتصادر الأراضي وتسرق المياه والموارد الطبيعية لمصلحة مشروعات الاستيطان الاستعماري.

وقال السفير آلا في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان البند 7 حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى: سلطات الاحتلال تمنح الحوافز لقدوم المزيد من المستوطنين فيما تمنع السوريين من البناء في أرضهم وتستمر في تقييد حركتهم ومنع تواصلهم مع أقربائهم في الوطن الأم ومنعهم من متابعة التعليم في الجامعات السورية وحرمانهم من سبل العيش والرزق وتستمر في ممارسة الاعتقالات التعسفية بحقهم بسبب معارضتهم للاحتلال وتوثيق جرائمه.

وأضاف السفير آلا: إنه في الوقت الذي نجدد فيه مطالبة المجلس بالتنديد بهذه الممارسات الإسرائيلية وبالضغط للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم عميد الأسرى صدقي المقت فإننا نحذّر من تبعات قرار السلطة القائمة بالاحتلال المرفوض من أبناء الجولان المحتل بإجراء انتخابات لـ«المجالس المحلية» في الجولان السوري المحتل العام القادم باعتباره انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم «497-1981» الذي نص على بطلان قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتباره ملغىً وباطلاً ولا أثر قانونياً له.

وأوضح السفير أن هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية توجب الاستمرار برصدها ومساءلة مرتكبيها وتدفعنا للمطالبة بتمكين الوكالات الأممية من تنفيذ الولايات الممنوحة لها لرصد وتقصي أوضاع السوريين في الجولان المحتل، حيث تتزايد الحاجة لتقديم المساعدات وإنشاء المراكز الصحية والخدمية وللمطالبة كذلك بفتح مكتب للأمم المتحدة في الجولان السوري المحتل والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ونقلت «سانا» عن السفير آلا قوله: تجدد الجمهورية العربية السورية إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في فلسطين المحتلة ولا سيما ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإعدامات الميدانية والاعتقال التعسفي بمن فيهم الأطفال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات ونهب الموارد الطبيعية وسياسات الإغلاق والحصار وتقييد حركة السكان وحصار قطاع غزة، وتدين سورية استمرار الأنشطة الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس وتهديد المسجد الأقصى وبناء جدار الفصل العنصري وبناء المستعمرات الاستيطانية وتوسيعها لإيجاد وقائع ميدانية تعيق ممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع السفير آلا: إن على «إسرائيل» أن تدرك أن قرارات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف و«يونيسكو» ليست أحداثاً هزلية، بل تعبير عن التمسك بالقانون الدولي ومبادئ الميثاق الذي لم تتوان «إسرائيل» يوماً عن انتهاكه والاستهتار به.. إن مشاعر الإنسانية الزائفة التي روّجها رئيس وزراء الاحتلال في نيويورك حول علاج كيانه لإرهابيي «جبهة النصرة» هي محاولة بائسة للتغطية على دعم «إسرائيل» للعصابات الإرهابية التكفيرية بالمال والعتاد والسلاح ووسائل الاتصال وقصفها مواقع الجيش السوري خدمة للمشروع الإرهابي، وهي وقائع موثقة لا يمكن دحضها.

وأضاف السفير: كما أن التهجم على قرارات منظمة الصحة العالمية حول الجولان السوري المحتل من على منبر الجمعية العامة لا يفيد في إنكار ما أكدته القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة سنوياً منذ خمسين عاماً بأن الجولان العربي السوري هو أرض سورية محتلة يجب إنهاء احتلالها والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، مؤكداً أنه واهم من يعتقد أن الأحداث الاستثنائية التي تشهدها سورية يمكن أن تحيدها قيد أنملة عن حقها غير القابل للتصرف باسترجاع كامل أرضها المحتلة.