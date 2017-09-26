دمشق ـ مايا حرفوش ـ لمى علي: ص 2:02 2017/09/26

أقامت مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لـ«يونيسكو» أمس ورشة عمل حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك في المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في كفرسوسة بدمشق، شارك فيها ثلاثون إعلامياً وإعلامية من محافظات دمشق ودرعا والسويداء.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة نوه وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان بالعلاقة الوثيقة بين وزارة الإعلام ومنظمة «يونيسكو»، مشيراً إلى أن الشراكة مع المنظمات الدولية في تأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية تسهم في نقل التجارب العالمية إلى إعلامنا الذي يعاني اليوم من الحصار والعقوبات إضافة إلى تأهيل الإعلاميين وتدريبهم.

وأثنى ترجمان على الدور الكبير والمهم الذي لعبه إعلامنا الوطني بشقيه العام والخاص في مواجهة ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية مُورس فيها الكثير من الكذب والتضليل والتزييف الإعلامي، فحارب على جميع الجبهات السياسية والاقتصادية والميدانية وقدّم الكثير من التضحيات والشهداء.

ولفت ترجمان إلى أهمية الإعلام ودوره في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية والمنعكسات السلبية للأزمة على مختلف شرائح المجتمع بحيث يكون شريكاً مهماً في معالجتها وتجاوزها وخاصة أن الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية كانت لها آثار اجتماعية ونفسية كبيرة على الأطفال والنساء.

وأشار ترجمان إلى دور وسائل الإعلام في المجال التنموي من خلال التعاطي مع المسائل والمشكلات المجتمعية بطريقة عملية وصحيحة بحيث تكون هذه الوسائل عاملاً مساعداً في تخطي التحديات التي فرضتها الأزمة، معتبراً أن تأهيل الإعلاميين من خلال التدريب المستمر له أهمية كبيرة لكونهم يتحملون مسؤولية اجتماعية في مواجهة آثار الأزمة.

وأكد ترجمان أنه ستتم ترجمة مخرجات ورشات العمل التي تنظمها الوزارة إلى مواد إعلامية تشير إلى مختلف قضايا المجتمع، حيث وضعت الوزارة خطة عمل لمواجهة منعكسات الأزمة على المجتمع، داعياً إلى تكامل جهود المؤسسات كلها لإنجاح عملية الإعمار والتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون الإعلام الوطني مبادراً في الإشارة إلى مكامن الخلل.

وفي تصريح له قال الوزير ترجمان: إن الإعلام له دور كبير ومهم في المرحلة المقبلة وهو أكثر صعوبة وتعقيداً ولا سيما في مرحلة إعادة إعمار وبناء سورية لكونها ستكون القاطرة الرئيسة لمعالجة تداعيات الحرب على الشعب السوري من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأضاف ترجمان: لا يمكن للإعلام أن يكون جامعاً وحاملاً لقضايا التنمية والإعمار ومعالجة منعكسات الأزمة الاجتماعية والنفسية بآليات عمل تعتمد فقط على التقارير الإخبارية، وبالتالي لابد من الخروج من الحالة النمطية والتفكير بطريقة جديدة، وينبغي على جميع الإعلاميين أن يرفعوا من قدراتهم من خلال التدريب وتطوير الخبرات.

وتركزت محاور اليوم الأول من الورشة التي شارك فيها ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان حول التغطية الإعلامية لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والالتزام بالمصطلحات والأخلاقيات خلال التغطية الإعلامية.

الدكتور نضال حسن أمين اللجنة الوطنية لـ«يونيسكو» في وزارة التربية أشار إلى أهمية الدورة التدريبية لكونها تؤهل الإعلاميين بشكل أكاديمي وتسعى لإكسابهم المهارات الضرورية لتسهيل تقديم الرسالة والمعلومة للمتلقين.

بدوره الدكتور عربي المصري «مدرس في كلية الإعلام جامعة دمشق» قدّم عدة محاور تحت عنوان «التغطية الإعلامية لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي».

من جانبه أوضح مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي أن الورشة تأتي ضمن مشروع مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع منظمة «يونيسكو» في أيار الماضي، حيث تضمن إقامة ورشات تدريبية للإعلاميين، إضافة إلى إعداد دليل لهم وفواصل توعوية حول قضايا العنف ضد المرأة.