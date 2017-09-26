دمشق ـ مركزان الخليل: ص 2:02 2017/09/26

بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال رده على مداخلات المشاركين في اجتماع المجلس العام لنقابات العمال أمس بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة التي تصنع على مدار الساعة أعظم الانتصارات التي يسطّرها التاريخ في ظل أشرس حرب شنّت على دولة لتثبت أن هناك جيشاً عظيماً صنع نصراً، لولا تضحياته لما كنّا في هذا المكان واستطاعت الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها تجاه الوطن، وقال: تحية لأبناء الوطن لصمودهم الذي تكامل مع بطولات قواتنا المسلحة.

اللقاء بالتنظيم النقابي كان فعالاً نتيجة ملامسته الحقيقية لأبناء الوطن ولأنه أضاء بطروحاته على صلب العمل الحكومي بإيجابياته وسلبياته، إذ قال رئيس الحكومة: تقع على عاتقنا مسؤولية أخذ هذه الطروحات المهمة على محمل الجد ولنا الشرف أن نعمل في ظل هذه الظروف الصعبة للوصول بالبلد إلى بر الأمان.

وشكر خميس التنظيم النقابي بكل مكوناته على التكامل مع العمل الحكومي في جميع المجالات للخروج بنتائج إيجابية فاعلة. وقال: قبل سنة في القاعة ذاتها طرحنا البيان الحكومي من خلال أربعة عناوين أساسية هي: دعم الجيش وتأمين متطلباته ومستلزمات صموده واستمراره في تحقيق الانتصارات طوال سنوات الحرب، ونجاحنا في تحقيق ذلك هو نجاح للدولة في قيامها بهذا الواجب على أكمل وجه، الاهتمام بذوي الشهداء الذي ركزنا عليه خلال عملنا وهناك تحديات كبيرة نواجهها باستمرار سواء من خلال مساعدتهم في مسابقات وظائف الدولة أو من خلال تأمين فرص العمل لهم، تأمين استمرار مقومات الدولة السورية طوال سنوات الحرب وحتى تحقيق النصر النهائي، لم «تسقط» مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة طوال سنوات الحرب ولم تنقطع رواتب العمال، ولم تتخل الدولة عن أي مادة من المواد التي يصعب توفيرها بل قامت بدعم المواد التي يصعب تأمينها.

وأضاف خميس: علينا الافتخار بإنجازات الدولة التي تعتبر استثنائية على مستوى العالم لعجز الكثير من الدول عن الصمود بهذه الطريقة.. صمودنا كان من ناحيتين: تأمين متطلبات صمود الجيش العربي السوري، وإيلاء الجانب المعيشي والاقتصادي للمواطنين الأهمية القصوى. أما النقطة الرابعة في البيان الحكومي فهي تطوير الإنتاج، حيث اتخذنا مجموعة من الإجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولم يكن هناك أي ديون على الدولة السورية طوال سنين هذه الحرب وكان هناك دعم استراتيجي كبير من الدول الصديقة، حيث اتجهنا إلى تطوير الإنتاج وتعزيز سبله لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الإرهابية التي يتصدى لها الشعب السوري.

وقال المهندس خميس: سؤال مهم يطرح اليوم ما بين عام 2013 وبداية عام 2016 تم استخدام ما يقارب 13 ملياراً من احتياطي الدولة وحصل تضخم ألف بالمئة وارتفعت الأسعار بشكل مضاعف، إجراءاتنا المالية لم نستخدم فيها دولاراً واحد من احتياطي الدولة للمحافظة عليه لأولويات خلال الأيام القادمة، ولكن مؤخراً لم يحصل لدينا أي تضخم طوال سنة كاملة، مضيفاً: بالإعلام الوطني الصادق سنبني سورية لأن الإعلام سلاح قوي وشريك في عملية الصمود الذي يعود فيه الفضل لقواتنا المسلحة التي تتابع تسجيل الانتصارات على التنظيمات الإرهابية في جبهات القتال بعدما كان داعموها يخططون لأن «يسقطوا» سورية من خلال التخريب الممنهج لروافد الطاقة ومصادر الإنتاج، لكنهم فشلوا في ذلك وهو ما يحق لكل سوري أن يفتخر به. وقال رئيس مجلس الوزراء: في ظل هذا الواقع الصعب هدفنا الأساسي دعم الإنتاج، وتأمين موارد الدولة هو العنوان الأساسي لتحسين الرواتب وتخفيض الأسعار, مشيراً إلى احتياطي القمح الذي يزداد كل سنة عن التي قبلها ومعالجة مشاكل الكهرباء وتأمين الوقود والمحروقات وزيادة عدد الطائرات في قطاع النقل التي تحقق أرباحاً معقولة.

كما أشار المهندس خميس إلى المشروعات التي تنفذ في المحافظات والتي رصد لها 56 ملياراً، وأقل نسبة إنجاز في المحافظات هي 40%، مضيفاً: أهم خطوة قمنا بها هي معرض دمشق الدولي الذي أطلقناه ضمن الكثير من المخاوف لكنه كان خطوة حققت فوائد سياسية واجتماعية واقتصادية بحيث كانت استثماراً أمثلاً للانتصارات وقدمنا التسهيلات له من خلال نقل البضائع في العقود التي توقّع مجاناً.

وفيما يتعلق بالاقتصاد وخطة الحكومة الاستراتيجية في قطاع النفط أولاً وخطة إعادة دوران عجلة الإنتاج أوضح المهندس خميس أن أهم رؤية مستقبلية هي إعادة الإعمار وتأمين متطلباتها، وأن وزارة النفط وضعت وخطتها لإعادة إعمار حوامل الطاقة والكهرباء وضعت خطتها لعشر سنوات لتحسين وضع الكهرباء، وقال: خطتنا تقوم على عودة الإنتاج، حيث في كل محافظة حرصنا على إقامة مناطق ومدن صناعية والبدء مباشرة بالبنى التحتية لها، وجميع التشريعات التي وضعناها لتحقيق بنية تنموية صحيحة على المدى البعيد وليس فيما يتعلق فقط بالمرحلة الحالية، وفي موضوع الإسكان، كانت خطتنا إعادة التجهيزات والبنى التحتية لها والحال ذاته بشأن باقي القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاع الصناعي والاهتمام بزيادة إنتاجيته من خلال الاهتمام بالعمالة وتطوير خطوط الإنتاج وغيرها.

وجاء كلام رئيس الحكومة خلال مكاشفة صريحة مع العمال خلال الجلسة الثانية من أعمال المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بحضور شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب العمال والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي ولا سيما التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والصناعة والنفط والكهرباء والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأشغال العامة والإسكان إضافة لحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الذي اعتبر أن اللقاء مع الحكومة بشكل دوري وحضورها هذه الاجتماعات ضرورة حتمية لمعالجة القضايا المرتبطة بواقع العمالة التي تشكل المقوم الأساسي في عملية التنمية بمختلف أبعادها ومعالجة كل الصعوبات والمشكلات التي تعيق تطور العملية الإنتاجية وزيادتها، إلى جانب توفير المستلزمات المعيشية للطبقة العاملة وفق الإمكانات المتاحة، حيث بدأ اللقاء بجملة من المداخلات التي قدمها المشاركون في الاجتماع من النقابيين تناولت محاور عدة من هموم الطبقة العاملة ومشكلات الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية.

فقد تحدث إبراهيم عبيدو عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام عن تحقيق الأمن الغذائي وتوفيره، مؤكداً أن الاهتمام بالأمن الغذائي يعزز عوامل الصمود وأن إنتاجنا الزراعي يتراجع بشكل كبير، وأن السياسات الزراعية لم ترتق إلى المستوى المطلوب في ضوء تراجع المحاصيل الاستراتيجية ولا سيما محاصيل القمح والشوندر السكري وغيرها.

بشير حلبوني عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال قال: الحكومة تسعى لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة وفي هذا الإطار قامت ببعض الإجراءات التي رأى أنها لم تكن كافية وأن بعض الإجراءات لم يرَ النور، وخاصة أن الحكومة درست عدة مرات تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة إلا أنها لم تتطرق إلى مشروع تعديل للمراتب الوظيفية، الذي دُرس من خلال اللجان الوزارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال، وأرسل إلى رئاسة الوزراء إلا أنه أعيد إلى وزارة المالية لدراسة العبء المالي، مع العلم أن وزير المالية كان حاضراً في الاجتماعات المتعلقة بهذا التعديل، فلماذا أعيد ثانية، وما رؤية الحكومة بذلك؟

وشاطره الرأي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام حيدر حسن، مؤكداً في حديثه على ضرورة العمل على وقف هجرة الشباب والكوادر.

بدوره غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيميائية، طالب بعدم استيراد الأسمدة حتى يعلن معمل الأسمدة أنه غير قادر على تأمين الأسمدة المطلوبة، كما طالب الشركة العامة للمخابز بالابتعاد عن استخدام أكياس النايلون التي تستخدم لتعبئة الخبز من القطاع الخاص باعتبارها مخالفة وتحتوي على مواد مسرطنة.

عمر حورية عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال قال: الدعم الاجتماعي والتمويني تقلص خلال سنوات الأزمة بدلاً من أن يزداد, حيث وصل الركود الاقتصادي في السنوات الأخيرة إلى ذروته وهذا لم يأت من فراغ، حيث إن مجمل القرارات الاقتصادية المتخذة ساهمت في رفع أسعار جميع المواد الأساسية والرئيسية بدءاً من المشتقات النفطية وصولاً إلى المواد التموينية وتعرفة الكهرباء والماء والاتصالات، وقد رافق تلك القرارات فلتان التجار في الأسواق، حيث رفعت الأسعار بنسبة 300 % منذ بداية الأزمة وحتى الآن حسب الأرقام الصادرة عن المكتب الاقتصادي للإحصاء، بينما لم ترتفع الأجور والرواتب إلا بنسبة 40% خلال الفترة ذاتها.

ردود الوزراء

ردود الوزراء ومداخلاتهم جاءت من خلال الطروحات والمناقشات خلال الجلسة، حيث أكد وزير النفط علي غانم أن الوزارة تسعى للوقوف على السلبيات لتلافيها وفق الإمكانات المتاحة وأن الوزارة ستكون خلال أيام في موقع قارة لتبدأ عملية الحفر في الموقع الجديد وهو موقع مأمول غازياً وأن الأيام القادمة ستشهد تحسناً على مستوى مصادر الطاقة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري قالت: التنسيق مع الوزارات المعنية بتوصيف الأعمال الشاقة والخطرة مستمر وسيتم وضع معايير بالتعاون معها لتحديد هوية هذه الأعمال، ونحن بالمطلق مع العامل, وسنعيد النظر في تفويضات مديري الشؤون الاجتماعية والسجل العام من أجل تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المواطن.

وأضافت: الوزارة مازالت تدرس تثبيت العاملين المؤقتين وحصولهم على كل الحقوق التي يمنحها القانون.

وزير الصناعة أحمد الحمو قال في معرض ردّه على المداخلات: لا يوجد أي مبرر لعدم إنتاج الشركات التي توجد في المناطق الآمنة، فيما تسعى الوزارة لإصلاح ما أمكن من المؤسسات المتضررة واستثمارها من جديد، وهي بصدد استكمال الملاكات العددية في الشركات التي لم تستكمل بعد، ونعمل على تأهيل الوحدة الاقتصادية في مجال الإسمنت تدريجياً وفق الإمكانات المتاحة.

بدوره وزير الكهرباء زهير خربوطلي أكد بذل الجهود لإيجاد الحل لواقع الكهرباء في دير الزور وأنه سيتم إيصال التغذية الكهربائية إليها، وبالتعاون مع وزارة النفط يتم تشغيل محطات التوليد الحالية، مضيفاً: بخصوص معالجة النقص في الأيدي العاملة فنحن نقوم بإعداد المسابقات من أجل تعيين العمال في وزارة الكهرباء، كما بلغت نسب التنفيذ في محطات التحويل في بعض المحافظات مثل اللاذقية والسويداء 80%.

اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس خميس يناقش تصنيع واستيراد الأقمشة والغزول والأسعار الاسترشادية المحددة لها

ناقش اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تصنيع واستيراد الأقمشة والغزول والأسعار الاسترشادية المحددة لها والمعايير اللازمة لتكون هذه الصناعة رائدة على مستوى سورية وتحقق الدور المنوط بها في دفع العملية الإنتاجية ولتعزيز المكانة المميزة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت «سانا» أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واقع الأسعار الاسترشادية للصناعات النسيجية والخطوات اللازمة لتأخذ هذه الصناعات مكانها الطبيعي كأهم الصناعات الرائدة التي تتميز بها سورية وتسهم في تحقيق التنمية في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعات وتهيئة الظروف لتشغيل المعامل بطاقتها الإنتاجية والسعي لتحقيق التوازن بين العملية الإنتاجية والاستهلاكية وتقديم الدعم اللازم لمصنعي الأقمشة والغزل والنسيج وتعزيز الخبرات الوطنية في هذا المجال.

واعتمد المجتمعون عدة خطوات لإقلاع هذه الصناعة تتجلى في تشغيل معامل الأقمشة والألبسة والبدء بالتصدير والحد من التهريب ووضع دراسة حقيقية لسعر تكلفة القماش بحيث يكون منافسا للأسواق الإقليمية واتخاذ قرارات بناءة لتطوير آليات العمل وإجراء جرد كامل للصناعات القائمة والصناعات المتوقفة ورؤية لمعامل النسيج والورش المتوقفة في جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها للعمل ووضع قاعدة بيانات خاصة خلال فترة زمنية محددة للنهوض بواقع صناعة النسيج والألبسة والسماح باستيراد القطن لتشغيل معامل الغزول في القطاع الخاص.

ونظراً لدورها المهم في دفع عملية التنمية وتنشيط التصدير وتخفيف الاستيراد بيّن المهندس خميس أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم العملية الإنتاجية وخاصة الصناعية حيث تحظى الصناعات النسيجية باهتمام خاص ما يستدعي العمل الدائم على معالجة جميع المشكلات التي تعترض تحقيق نمو واضح فيها، مبيناً ضرورة أن يتم بيع الخيوط المحلية للصناعيين بجودة مميزة وبأسعار منافسة للأسواق العالمية.

حضر الاجتماع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد المصدرين ورئيس غرفة تجارة حلب وعدد من الصناعيين والمستوردين.

تصوير: وائل خليفة