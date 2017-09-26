ص 2:02 2017/09/26

استقبل الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين صباح أمس وفداً يمثّل النوادي السورية واللبنانية في الأرجنتين برئاسة جودت إبراهيم.

وأعرب الدكتور سوسان عن التقدير العالي للدور الذي يضطلع به المغتربون السوريون في العالم في توضيح حقيقة ما يحصل في سورية وممارسة الضغوط على الحكومات في المغتربات لانتهاج سياسات تتوافق مع مصالح شعوب تلك الدول وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، مشدداً على الدور الكبير للمغتربين في المساهمة بعملية إعادة الإعمار.

وحسب «سانا» قدّم الدكتور سوسان للوفد الضيف عرضاً عن آخر تطورات العدوان الإرهابي على سورية، مشيراً إلى أن مستجدات مواقف بعض القوى الإقليمية والدولية كشفت بوضوح حملات التضليل والزيف إزاء ما يحصل في سورية وأثبتت صدقية الرؤية السورية بأن ما تعرّضت له سورية والمنطقة العربية يهدف أساساً إلى إضعاف الموقف العربي وتمكين «إسرائيل» وقوى الهيمنة والغطرسة من إحكام سيطرتها على المنطقة ونهب ثرواتها.

من جانبه قدّم الوفد رسالة دعم وتضامن من الجمعيات السورية والسورية- اللبنانية في جمهورية الأرجنتين لسورية والسيد الرئيس بشار الأسد أكدوا فيها تأييدهم المطلق للدفاع عن كرامة وسيادة ووحدة سورية.

كما عبرت الجمعيات عن إدانتها لحملات التضليل الإعلامي التي عملت على تشويه الأحداث الجارية في الوطن الأم، مشددة على الثقة بانتصار سورية في الحرب التي فرضت عليها بفضل القيادة الحكيمة والشجاعة للرئيس الأسد وبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.

وأبدى أعضاء الوفد استعدادهم للاستمرار في العمل لدى كل الأوساط في الدول المضيفة لشرح حقيقة العدوان الذي تتعرض له سورية وتكثيف الجهود وحشد الطاقات للمشاركة في إعادة إعمار ما دمّره الإرهاب،.

حضر اللقاء مدير إدارة المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين