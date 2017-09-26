ص 2:02 2017/09/26

ارتقى 4 شهداء نتيجة خرق المجموعات المسلحة مذكرة منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية.

وذكر مراسل «سانا» في السويداء أن عبوة ناسفة زرعتها المجموعات المسلحة بجانب الطريق قبل الجسر الفاصل بين المجيمر وبرد وجمرين انفجرت مساء أمس بسيارة تقلّ شخصين ما تسبب باستشهادهما واحتراق السيارة.

وأفادت مراسلة «سانا» في درعا بأن مجموعات مسلحة منتشرة في مخيم النازحين ودرعا البلد استهدفت حي السبيل بطلقات نارية متفجرة أصابت إحداها طفلاً بجروح بليغة في الصدر والرأس ما أدى إلى استشهاده.

وفي القنيطرة أفاد مراسل «سانا» بارتقاء شهيد في قرية حضر نتيجة إصابته برصاص قناصات المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة التلول الحمر.

ولفت المراسل إلى أن المجموعات المسلحة استهدفت قرية جبا ومحيطها بقذائف الهاون والمدفعية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس: إن مجموعات المراقبة المشتركة المختصة بالنظر في انتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية رصدت انتهاكاً واحداً في اللاذقية و3 في حمص و4 في حماة و6 في ريف دمشق وانتهاكاً واحداً في درعا.