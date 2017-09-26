نهلة سوسو ص 2:02 2017/09/26

قال حين سُئل عن الهجرة إلى الغرب حيث فردوس العيش ينتظره: الشّجرة التي لا تُزهر إلا في تربتها، قد تنمو في مكان آخر، لكن، لن يكون لها العطر نفسه أبداً!.

لم يجانب الصّواب حين شبّه نفسه بالشّجرة حتى لو كان التّشبيه أتى عَفْوَ الخاطر، أو عَفْوَ الثّقافة التي أثرى نفسَه بها، فالشّجرة كانت «تيمتَه» المفضّلة في كلّ أعماله الفوتوغرافيّة وأشعاره وسيناريوهاته وأفلامه التي كادت تنسى عين الكاميرا، شأنها شأن الحياة الدّفّاقة، العفويّة، التي عاشها في العاصمة، يرتاد شوارعها وأزقّتَها وأسواقها وحدائقَها واستديوهاتها، وكذا، كانت في أريافها التي صوّر فيها أفلامه، ثمّ أعاد الكرّة، باحثاً عن مصير أبطاله غير المحترفين، بصحبته عمر الخيّام وسعدي الشّيرازي وجلال الدّين الرّومي وشجر الزّيتون والكرز وأخضرُ المقامات ومنمنماتُها..

«عبّاس كياروستمي» الذي غادر بيته الأبويّ وهو في التّاسعة عشرة ليعمل في شرطة المرور ويواصل دراسته في كلّيّة الفنون الجميلة، كان شجرة تتكاثف فروعها وأغصانها من دون أن تعرّيها عاصفة أو يضربها قحط: رسمٌ وكاريكاتير وتصميم إعلانات وكتابة سيناريو وتصوير فوتوغرافيّ وغرافيك وشعر هايكو وإخراجٌ سينمائيّ، أرغم كبار مخرجي العالم الغربيّ، المستأثر بالفنّ السّابع، كجان لوك غودار وكوينتي تارانتينو ومارتن سكورسيزي وناني مورتي، على الاستدارة نحوه لمشاهدة أفلامه، المصنوعة في إحدى دول العالم الثّالث، حسب تصنيفات منظِّري الحقبة الرّأسماليّة، وجَعَل شركة مارمكس الأمريكيّة الاحتكاريّة، تطلب ثلاثيّتَه الرّيفيّة «كوكَر» لعرضها في كبريات دور العرض، لابد من أنّه أذهل العالم، مقدود الثّقافة من المادّيّة والرّبح والتّسويق، حين بدا شجرةً شرقيّة على سفح جبل «قاف»، هزَّ النّسيم أعطافها فانتثر الزّمرد شعراً وأساطير وتصوّفاً رغم أنّه لم يستخدم إلا العناصر البسيطة من بيئته: طفلٌ يبحث عن منزل صديقه في قرية مجاورة ليعيد إليه دفتره المنسيَّ في حقيبته ويحميه من عقوبة المعلّم! طفلٌ باحثٌ عن خبز، يتبعه كلب في أزقّة قرية لم يترك فيها الزّلزال حجراً قائماً! هوائي تلفزيون يثبّته طفلٌ على سطح بيتٍ وحيدٍ باقٍ بين الأنقاض، كي يشاهد مباراة كرة قدم! كهل يطلب الموت، لكنّه يفتّش عن غريبٍ بين الغرباء كي يدفنه! امرأة مسافرة تقلُّ في سيّارتها عشرة ركّاب يتبدّلون مع حكاياتهم وهمومهم! وتتساقط من أفلامه بتلاتُ زهر وبراعم وغبار طلع وفلسفة وجود بمواكب كلام لا تني تبحث عن أجوبة لأسئلتها..

تهافت ذهب وفضة وجوائز المهرجانات الدّولية على الفنان المبدع لكنّ الرّيح عجزت عن انتزاعه من جذوره وبقيت الشّجرة المزهرة تواصل الإثمار وطرح اللآلئ الخلّابة وترفض إغراءات النّزوح بعد الثورة الإسلاميّة التي شيطنها الإعلام الغربيّ أكثر من أبالسة الجحيم… أقلّب ديوانه الشّعريّ «ريح وأوراق»، ومن ورقه يضوع عبق الزيتون والكرز والسّفرجل والأسى والفرح والقلق والسّكينة فيتساقط في قلبي أسى جارح: «كيف يخون مبدعٌ تكوّنت خلاياه من جزيئات وطن، هذه الخلايا وهذا الوطن؟ كيف يقفز إلى الضفّة الأخرى ليرمي سهامه المسمومة إلى حيث كان قمحه ورغيفه وزارع القمح وصانع الرّغيف؟ كيف يشتري تربة غريبة ويتنكّر لينابيع الرّشفة الأولى؟» لعلّه ليس أكثر من ذلك الكهل الذي أراد أن ينتحر في فيلم «طعم الكرز» وراح يبحث عن غريب يدفنه، وما من دافن ولا مدفن!.