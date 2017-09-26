ص 2:02 2017/09/26

يقيم اتحاد الكتاب العرب والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بالتعاون مع دار «فلستينا الشجرة للذاكرة الفلسطينية»، ملتقى فلسطين الثقافي «الثقافة والمقاومة.. الدور والتحديات» بمشاركة مجموعة من الدبلوماسيين والسياسيين والباحثين.

وذلك عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في مقر اتحاد الكتاب العرب- المزة.

