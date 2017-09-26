معذى هناوي ص 2:02 2017/09/26

نالت سورية ممثلة بالدكتور ناصر طراف ابراهيم المرتبة الثانية في جوائز اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث المتميز عن بحثه (تصميم ونمذجة خوارزميات التنبـؤ الطيفـي بإنـتــاج القمـح مـن بيـانـات الصـور الفضـائيـة متعددة الأطياف متعددة المراحل).

«سورية رغم الحرب ما زالت قادرة وقائمة بمؤسساتها التعليمية المتقدمة».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور ناصر حديثه لـ«تشرين» وقال: لقد أظهرت الجائزة حقيقة البحث العلمي في سورية وأنها قادرة على أن تنجز أبحاثاً نوعية وإعادة ترميم ذاتها بخبراتها العلمية الكفوءة، وأضاف: إن معظم الدول العربية شاركت في المسابقة حيث أبدى القائمون علـى بعـض المـؤسـسـات العلميــة العربيــة المشــاركــة رغبـة بتفعيل التعـاون فـي الأبحــاث والمشــاريع المشتركـة مـع المؤسسـات البحثية في سورية، وانطلاقاً من كونها رائدة في مجالات البحث العلمي النوعية. وأشار د.ابراهيم إلى أنه تم اختياره لإلقاء محاضرة كممثل عن الفائزين والحـاضريـن عـن مـراقبــة الجفــاف والتغييـر المنــاخي خـلال المـؤتمـر الدولـي لشبكــات مـراقبــة التصحر المنعقـد بنفـس الفتـرة بيـن اتحــاد مجالس البحـث العلمـي العربيـة مع المركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا وأوصى المؤتمر بنشـر نـص المحـاضـرة فـي مجلـة علميـة وبحيث تعتمـد نتائـج البحث من أهم مقررات المؤتمر.

يذكر أن أهمية البحث الفائز بالجائزة لكونه يقوم بتقدير إنتاجية محصول القمح على مستوى الدولة ككل من الفضاء بتحليل الصور قبل موعد الحصاد وخلال أطوار النضج الأولى ويؤمن لمتخذ القرار في الوقت المناسب دقة الرقم الإحصائي ودقة اتخاذ القرار لتدارك الظروف المجهدة البيئية والحيوية والجائحات سواء كان من نقص أمطار «جفاف» أو تأثيرات حيوية كالأمراض «الصدأ الأصفر- الصدأ البني».

الدكتور ناصر ابراهيم طراف مدير بحوث في هيئة الاستشعار عن بعد تخصص التنبؤ بإنتاجية المحاصيـل الزراعيــة مـن الـصـور الفضائية، وهي من التقنيات المعتمدة في سورية منذ العام 2008.