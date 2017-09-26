ص 2:02 2017/09/26

اشتكى الممثل السوري أيمن زيدان من صفحة مزورة تحمل اسمه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت مؤخراً بإضافة عدد من الأصدقاء من الوسطين الفني والإعلامي.

وقال الفنان زيدان: «لا أملك سوى حساب واحد، ولا علاقة لي بأي حساب آخر، فيرجى من الأصدقاء الانتباه من الحساب المزور».

وكان زيدان قد انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في فيلم «مسـافرو الحـرب» مـع المخـرج جـود سعيـد، بينمـا لم يشـارك في أي عمــل درامـي حتى الآن، في وقت يستعد فيه لإخراج مسرحية وفيلـم سينمـائي قريبـاً.