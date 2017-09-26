ص 2:02 2017/09/26

أكد مصمم الأزياء السوري وسام حسن أن المصمم السوري يستحق الوصول إلى العالمية وهو قادر على ذلك بما يمتلك من إبداع وتميّز.

وأعرب حسن في حديث مع موقع إلكتروني على هامش مهرجان ليالي الجمال والموضة الذي أقيم مؤخراً في دمشق، عن سعادته بمثل هذه الاحتفاليات التي تشجع المصمم السوري وتساعده على تقديم تصاميمه وعرضها أمام الجمهور المهتم بالأزياء وأمام المصممين الآخرين في إطار تبادل الخبرات وإظهار الإبداعات المختلفة لكل مصمم.