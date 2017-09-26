ص 2:02 2017/09/26

نفت الممثلة لينا دياب التصريحات التي نُسبت إليها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تشجيعها المساكنة قبل الزواج، وقالت: «أنا بنت الشام ولا يشرفني أن يقترن اسمي وشخصيتي بمثل هذه التصريحات..أخشى من رب العالمين قبل أن أخاف من الناس».

وكانت مواقع الكترونية فنية قد نسبت لدياب تصريحاً يدعم المساكنة قبل الزواج، ما أثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتضاربت الآراء حول صحة التصريح، خاصة أن لا حساب رسمياً موثقاً لدياب عبر الـ«سوشيال ميديا».

