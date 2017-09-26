ص 2:02 2017/09/26

نشـرت الصفحـة الخـاصـة بالفيلـم السينمـائـي اللبنـانـي المقبــل «المصادفة» الصورة الأولى للفيلم، وهي صورة أولية تضم إلى جانب بطلة العمل النجمة كارول سماحة، النجم بديع أبو شقرا، الممثلة باميلا الكيك، كاتبة الفيلم كلوديا مرشليان، المخرج باسم كريستو، والفنان الشامل مروان خوري كاتب ومؤلف أغنية الفيلم وموزعها ميشال فاضل.

«المصادفة» سيعالج موضوع الطبقية لامرأة تعاني مشكلات عائلية ربما ينقذها الحب الذي تجده منها، وهذه التجربة السينمائية هي الأولى لكارول سماحة التي خاضت مسبقاً عدة أعمال مسرحية كانت من بطولتها مثل: سقراط، ملوك الطوائف، زنوبيا، وأبو الطيب المتنبي، كما اشتغلت في الدراما بمسلسل «الشحرورة» الذي جسدت فيه السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة الراحلة صباح.

