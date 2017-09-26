ص 2:02 2017/09/26

شاركت الممثلة دينا هارون جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة مع طليقها خلدون وليد، ما أثار التساؤلات عن عودتهما إلى بعضهما، بعد أن أعلنا انفصالهما في بداية عام 2016. وكانت دينا قد كتبت عند انفصالها عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «بحب بهيك يوم أكدلكن خبر انفصالنا أنا وخلدون عن بعض، خلدون الصديق والأب والأخ والأهم أنو أبو كرم، ادعولنا أصدقائي، نحنا حالياً بأحلى حالاتنا مع بعض كأصدقاء».

