ص 2:02 2017/09/25

أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على نحو 50 كيلومتراً مربعاً في ريف حمص الشرقي بعد عمليات مكثفة على نقاط تحصّن إرهابيي «داعش» أسفرت عن قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين، وذلك بالتزامن مع مواصلة وحدات من الجيش عملياتها في دير الزور، حيث دمّرت تحصينات للتنظيم الإرهابي في حويجة صكر.

وفي التفاصيل، أعلن مصدر عسكري السيطرة على نحو 50 كيلومتراً مربعاً خلال العمليات المتواصلة ضد من تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم «داعش» على الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة جب الجراح شرق مدينة حمص بحوالي 80 كم أسفرت عن استعادة السيطرة على قرى الصفوانية والمكرمية ورسم سويد وتلة رجم الشارة وجورة نزال.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش عملت على تأمين المناطق الجديدة التي طهّرتها من الإرهاب عبر إحكام سيطرتها على التلال المحيطة والطرق الواصلة بينها بجبهة 10 كم وعمق 5 كم.

وبيّن المصدر أن العمليات أسفرت عن مقتل أعداد من إرهابيي «داعش» وتدمير أسلحتهم وعتادهم من ضمنها مدرعات وعربات مصفحة وسيارات مزودة برشاشات.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة تعمل على تمشيط المناطق المسيطر عليها لتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابيو التنظيم بغية «إعاقة» تقدم وحدات الجيش التي تواصل ملاحقة فلولهم الفاّرة في المنطقة.

وفي دير الزور، خاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة حويجة صكر بالتوازي مع دك معاقله وتحصيناته من سلاح الجو في بعض أحياء مدينة دير الزور وريفها.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدات من الجيش قضت على أعداد من إرهابيي تنظيم «داعش» خلال اشتباكات خاضتها مع فلولهم في حويجة صكر مستخدمة صنوف الأسلحة المختلفة.

وأشار المراسل إلى أن عمليات الجيش تزامنت مع غارات نفذها الطيران الحربي السوري ورمايات مدفعية على تجمعات وتحصينات إرهابيي التنظيم التكفيري في أحياء الجبيلة والعرضي وكنامات ومحاور إمدادهم في قريتي حطلة وخشام الواقعة شرق مدينة دير الزور بنحو 18 كم.

وبيّن المراسل أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير نقاط محصنة وأوكار لإرهابيي التنظيم والقضاء على أعداد منهم.

4 شهداء بقذائف إرهابيي «داعش» على مدينة سلمية

في غضون ذلك استشهد 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 3 آخرون باعتداءات نفّذها إرهابيو «داعش» بالقذائف الصاروخية على مدينة سلمية.

وأفاد مراسل (سانا) بأن إرهابيي تنظيم «داعش» المنتشرين في بعض مناطق الريف الشرقي لمدينة سلمية استهدفوا بعد ظهر أمس بالقذائف الصاروخية مدينة سلمية ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأكد مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور نوفل سفر وصول جثامين 4 شهداء إلى المشفى بينهم طفلان إضافة إلى إسعاف 3 جرحى إصابة اثنين منهم خطرة بسبب تعرضهم لشظايا القذائف الصاروخية.

كما أصيب شخصان بجروح باعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من القرى بريف اللاذقية.

وذكر مراسل (سانا) في اللاذقية أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في أقصى الريف الشمالي اعتدت بقذائف صاروخية على عدد من التجمعات السكنية في ريف اللاذقية ما تسبب بإصابة شخصين بجروح في قرية الكفرز ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.