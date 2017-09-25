ص 2:02 2017/09/25

في دليل جديد على وجود علاقات وثيقة بين مايسمى «التحالف الأميركي» وتنظيم «داعش» الإرهابي نشرت وزارة الدفاع الروسية صوراً فضائية تظهر وجود آليات تابعة للقوات الأميركية الخاصة في مناطق انتشار إرهابيي تنظيم «داعش» بريف دير الزور الشمالي, بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العمل الروسي- الأميركي المشترك في سورية لا يزال مستمراً من دون أن يستبعد أن تكون للولايات المتحدة أهداف أخرى غير معلنة في سورية غير مزاعم «القضاء» على الإرهابيين.

وقال لافروف خلال برنامج «حصاد الأسبوع» على قناة «إن تي في» التلفزيونية الروسية أمس: الأميركيون على مستوى العسكريين يفهمون كل شيء بشكل جيد وعندما تتم هزيمة «داعش» و«جبهة النصرة» ستتضح ما هي أهداف الجميع في سورية.

وأضاف لافروف: لأن زملاءنا الأميركيين بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يقنعوننا بأنه ليست لديهم أي أهداف أخرى في سورية إلا «تدمير الإرهابيين» فإننا نعتبر أنه عندما يقع ذلك الأمر فسيتضح إذا ما كانت هذه التصريحات صحيحة أم إن لدى الولايات المتحدة أهدافاً سياسية أخرى لا نعرفها حتى الآن.

إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية صوراً فضائية تظهر وجود آليات تابعة للقوات الأميركية الخاصة في مناطق انتشار إرهابيي تنظيم «داعش» بريف دير الزور الشمالي.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته أمس على حسابها الرسمي في «فيسبوك» أن القوات الأميركية تضمن لمجموعات «قسد» المرور من دون أي عوائق عبر مواقع لتنظيم «داعش» على طول الضفة اليسري لنهر الفرات.

وأوضحت الوزارة أن الصور التي تم نشرها التقطت من الجو في مناطق انتشار «داعش» خلال الفترة ما بين الـ8 و12 من الشهر الجاري، ويظهر في الصور العديد من العربات نوع «همر» الأميركية عند النقاط المحصنة التي أقامها تنظيم «داعش» ولم ترصد أي قتال بينهما.

وأظهرت الصور غياب أي آثار لاقتحام القوات الأميركية هذه المواقع أو قصف طيران «التحالف الدولي» لها وحتى غياب اتخاذ عناصر الجيش الأميركي أي إجراءات وقائية لحماية مواقعهم، مضيفة: إن ذلك دليل على أن العسكريين الأميركيين يشعرون بالأمان في المناطق الخاضعة للإرهابيين.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة في بياناتها إلى أن وحدات الاستطلاع الروسية لم ترصد أي معارك بين تنظيم «داعش» وقوات أخرى على الضفة الشرقية لنهر الفرات، متسائلة في هذا السياق عن كيفية دخول عناصر من المجموعات المسلحة أو مستشارين عسكريين من الدول المشاركة في «التحالف الدولي» إلى مواقع «داعش» شرق دير الزور من دون قتال معهم.

مقتل ضابط روسي في دير الزور

إلى ذلك أعلنت الوزارة أمس عن مقتل ضابط روسي في مدينة دير الزور.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الفريق فاليري أسابوف الذي يرأس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سورية تعرض لإصابة قاتلة بسبب انفجار قذيفة أطلقها إرهابيو «داعش» عند مركز قيادة تابع للجيش السوري حيث كان يؤدي مهمته لمساعدة العسكريين السوريين في إدارة عملية تحرير مدينة دير الزور من التنظيم التكفيري.