دمشق ـ محمد هواش قنبس: ص 2:02 2017/09/25

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماع عمل أمس في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع مديري الزراعة المركزيين ومديري الزراعة في المحافظات، بحضور وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف.

وأكد المهندس خميس خلال الاجتماع ضرورة زراعة كل شبر في أراضينا واستثمار الأراضي الزراعية التي تم تطهيرها من دنس الإرهاب وإعادة الأمن إليها بفضل انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة على امتداد ساحة الوطن وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق قفزات نوعية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والاهتمام بالزراعات الأسرية ووضع الخطط والاستراتيجيات والرؤية المناسبة لتطوير هذا القطاع بما يحقق التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي وتصدير المنتجات الزراعية بما يساهم في الاستمرار في دعم اقتصادنا الوطني المتين ويرتقي إلى مستوى بطولات جيشنا وشعبنا الصامد الذي قدّم قوافل الشهداء الذين رووا تراب وطننا الغالي الشامخ بعطاءاتهم المجيدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس: لقد أثبت قطاعنا الزراعي عاماً بعد عام من عمر الأزمة التي يمرّ بها بلدنا من حرب إرهابية كونية وحصار اقتصادي وتخريب للبنى التحتية جدارته وتصدره للقطاعات الاقتصادية في صموده واستمراره في تأمين متطلبات واحتياجات المواطنين وهذا يتطلب مضاعفة الجهود في تأمين متطلبات صمود هذا القطاع والتركيز على زيادة المساحة المزروعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية بالتعاون مع كل الجهات المعنية باعتماد أسلوب التخطيط والتنفيذ السليم والمتابعة الميدانية لكل مكونات هذا القطاع وتنظيم عملية الإنتاج والتسويق وتأمين المستلزمات والاحتياجات ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية.

وشدد المهندس خميس على مديري الزراعة في المحافظات ضرورة التنسيق مع المحافظين في وضع الخطط اللازمة لزراعة المساحات الزراعية التي تم تطهيرها من دنس الإرهاب وإعادة الأمن إليها وخاصة أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم المالي لكل المشاريع الزراعية وإعادة تأهيل المنشآت والآليات الزراعية من دون سقف وباعتمادات مفتوحة بعد أن يتم إعداد الكشوف اللازمة بذلك مع إعطاء التوجيهات اللازمة للمحافظين بإعطاء الأولوية في توزيع مادة المحروقات للقطاع الزراعي، وحماية الأراضي الزراعية من التعديات المختلفة وتأمين متطلبات المناطق الحرفية والمشاركة في وضع الخطط الزراعية والاهتمام بزراعة المسطحات المائية بالثروة السمكية وتطوير عمل قطاع الدواجن والأعلاف والاهتمام بزيادة أعداد الثروة الحيوانية وترميم النقص في قطيع الأبقار، حيث تم رصد الاعتمادات اللازمة لاستيراد 13 ألف بكيرة عالية الإدرار.

كما شدد المهندس خميس على ضرورة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية- الصناعية بما يلبي الطاقة الإنتاجية للمعامل لإنتاج المواد الغذائية لتلبية احتياجاتنا من المنتجات الزراعية- الصناعية، حيث تم تخصيص 100 مليار ليرة هذا العام لقطاعي الزراعة والصناعة من أجل تحقيق التنمية الزراعية على اعتبار أن القطاع الزراعي يشكّل الحصن الحصين لمكون التنمية مع ضرورة العمل على مواصلة البحث العلمي الزراعي ومواجهة التحديات والصعوبات بمتابعة تنفيذ الخطط الطموحة وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذها.

بدوره تحدث وزير الزراعة المهندس أحمد القادري قائلاً: يحظى القطاع الزراعي بكل الدعم اللازم والاهتمام المتواصل من الحكومة من أجل زراعة كل شبر، وإيصال مستلزمات الإنتاج إلى كل المناطق وتسويق الإنتاج ما يؤدي إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الوحدة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية وقد استطاع قطاعنا الزراعي أن يحقق قفزات نوعية في تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين من خلال تقديم الدعم للفلاحين وتشجيع الزراعات الأسرية.

وقال زير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف: تعطي الوزارة ولجنة إعادة الإعمار فيها الأولوية لكل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي بحيث يتم صرف الكشوف للمشاريع المنفذة بشكل مباشر من أجل تحفيز الجهات المنفذة على مواصلة البناء وإعادة الإعمار بالسرعة المطلوبة وإن الوزارة على استعداد تام وهي جاهزة لتأهيل وإعادة استثمار كامل القطاعات في المناطق التي تم إعادة الأمن إليها وتطهيرها من دنس الإرهاب، كما أن الوزارة مستعدة لإعطاء الأولوية في توزيع مادة المحروقات للقطاع الزراعي والمشاركة في مكافحة الحرائق وحماية الأراضي الزراعية من التعديات من خلال منح الصلاحيات اللازمة للمحافظين في كل ما من شأنه تحقيق التنمية وإعادة الإعمار وإعادة تأهيل المنشآت التي تعرّضت للتخريب والتدمير بفعل الإرهاب من أجل استثمارها وعودتها إلى عجلة الإنتاج.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى مداخلات مديري الزراعة في وزارة الزراعة التي تركزت على توقف النشاطات الزراعية الإنتاجية في دير الزور واستعداد أبناء المحافظة للعودة إلى مواقع الإنتاج ضمن المناطق الآمنة واستثمار الأراضي بما يتوافق مع رؤية الحكومة في إعادة الإعمار.

إضافة إلى التركيز على تنمية المرأة الريفية والاهتمام بزراعة الحديقة المنزلية ومشاريع التصنيع الغذائية وإقامة أسواق لمنتجات المرأة الريفية في المحافظات وتأمين الاعتماد المالي المطلوب لإعادة تأهيل وترميم منشآت البحوث العلمية الزراعية وترميم قطعان أمهات وجدات الفروج البياض وترميم المنشآت المتضررة وتأمين الآليات اللازمة لاستصلاح الأراضي وإزالة جذور الأشجار المثمرة التي تعرضت للقطع والحرق بفعل الإرهاب وإيجاد الحلول المناسبة لبيع واستهلاك كمية 110 آلاف طن من مادة النخالة العلفية قبل انتهاء مدة صلاحيتها.