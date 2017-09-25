دمشق ـ مركزان الخليل: ص 2:02 2017/09/25

تزامن انعقاد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته التاسعة أمس في مبنى الاتحاد مع انتصارات الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن ضد الإرهاب وداعميه حيث تركزت معظم مداخلات أعضاء المجلس العام، بحضور المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء القيادة القطرية محمد شعبان عزوز وعمار سباعي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، على تحسين الوضع المعيشي ومراقبة الأسعار مع ضرورة ضبط أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق والعمل على تسهيل معاملات ذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم مع تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في المؤسسة الحكومية ورفد قطاع الغزل باليد العاملة وإعادة النظر بالتعويضات الممنوحة لعمال الإنتاج.

ودعا المشاركون خلال أعمال الدورة إلى إحداث هيئة وطنية مختصة لرعاية المبدعين من الطلاب والعمل على معالجة الأخطاء الواردة في المناهج التربوية الجديدة والتركيز على تكريس القيم الوطنية والانتماء إلى الوطن في المنظومة التعليمية وتحصين الأجيال الشابة والناشئة ضد الفكر التكفيري والظلامي مع تكريس المناهج التي تحث على الحوار.

وطالب المؤتمرون بتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وآلية تنفيذه واتخاذ قرارات جادة لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومعالجة مشكلة الرواتب والأجور والتشديد على موضوع المراتب الوظيفية.

وبدوره أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أنه لا خوف على سورية لأن انتصارات الجيش العربي السوري على مساحة الوطن أسقطت المؤامرة التي حيكت ضدها ولم تؤثر على صمود ومعنويات الشعب السوري رغم الدعم الكبير الذي تلقته التنظيمات الإرهابية من رعاتها، وأوضح المهندس الهلال أن سورية تتعرض أيضاً لحرب إعلامية لا أخلاقية هدفها تشويه حقيقة ما يجري على الأرض. وقال الهلال: إن الإعجاز والصمود اللذين حققتهما سورية في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية رغم الحرب العالمية التي تشن عليها تما بفضل وعي الشعب السوري وإيمانه بوحدة سورية وحتمية انتصار جيشها وصمود قائدها على أعدائها.

ولفت المهندس الهلال إلى دور القطاع العام الذي كان من أهم أسباب مقومات صمود الشعب السوري خلال الأزمة مؤكداً أنه سيبقى من أهم ركائز الاقتصاد السوري.

من جهته أشار عضو القيادة القطرية للحزب- رئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزور إلى أن المجلس يأتي بعد انعقاد المؤتمرات النقابية التي نجم عنها مذكرات وجهت إلى الحكومة تتضمن عناوين وقضايا مهمة لا تزال تشغل بال الحركة النقابية، مؤكداً أن الطروحات والمداخلات تميزت بالوعي والتأكيد على الثوابت الوطنية، موضحاً أنه تم تشكيل هيئات فرعية في المحافظات وهيئة مركزية في دمشق لمتابعة ملف الشهداء المدنيين وتقديم إحصاء عن كل حالة استشهاد وأشاد بنتائج الملتقى العمال الدولي الذي عقد مؤخراً في دمشق.

وبدوره لفت عضو القيادة القطرية للحزب- رئيس المكتب الاقتصادي عمار سباعي إلى أن المعركة الاقتصادية لا تقل شراسة عن معركة التحرير مشدداً على متابعة القضايا المطروحة خلال المجلس بكل شفافية ومعالجتها في هذا الوضع الاستثنائي وبجهود استثنائية وكل المداخلات هي موضع اهتمام، مطالباً من كل فرد أن يأخذ دوره موجهاً القيمة لحماة الديار ولكل من حمل السلاح للدفاع عن الوطن مترحماً على أرواح الشهداء، بدوره استعرض رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنشطة المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية بين انعقاد الدورتين الثامنة والتاسعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، لافتاً إلى أن المكتب يعمل على تنفيذ قرارات المجلس بدورته السابقة حيث تم تأهيل القسم السياحي في البسيط وإجراء الصيانة لمجمع صحارى العمالي والمساهمة بـ150 مليون ليرة لمبنى اتحاد عمال طرطوس وتم إقلاع العمل بالوحدة الإنتاجية الاقتصادية للاتحاد العام في دمشق والتي استقطبت نحو 80 عاملاً من ذوي الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة كما تم تشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل المركزي لمصلحة أسر الشهداء، وأشار القادري إلى النتائج الإيجابية التي حققها الملتقى الدولي العمالي في كشف الحقيقة وإجلاء صدأ ما حاول الإعلام الأصفر أن يسوقه عن كل ما يجري في سورية.