دمشق ـ أيمن فلحوط: ص 2:02 2017/09/25

عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري برئاسة عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور مهدي دخل الله في قاعة الاجتماعات اجتماعها السنوي بمبنى القيادة القطرية، بحضور المهندس محمد رامز ترجمان وزير الإعلام ورئيسي اتحاد الكتاب العرب الدكتور نضال الصالح والصحفيين موسى عبد النور ومعاوني وزراء الداخلية والثقافة والأوقاف، ورؤساء المكاتب الفرعية لفروع الحزب في المحافظات.

وناقش المجتمعون خطة عمل المكتب للعام الحالي، وواقع عمل المدرسة المركزية وتقييم الدورات المركزية، وعمل مدارس الإعداد الحزبي الفرعية والمؤسسات الثقافية ومدى فاعليتها، والعمل الثقافي بشكل عام وملتقى البعث للحوار، والمناظرة الثقافية والتعاميم والكراسات والنشرات ومدى توزيعها على الجهاز الحزبي.

في البداية استعرض الدكتور مهدي دخل الله كلمة السيد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لقائه مجلس الوزراء مؤخراً وحديثه عن الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، ثم تحدث عن أهمية التواصل مع المجتمع من خلال البعثيين كل حسب موقعه، مبيناً أن محفزات العمل لذلك تكمن في إنجازات جيشنا الباسل في ساحات المعارك كلها، وعملية التطوير والإصلاح الإداري السائدة والجهود الشخصية للقائمين على قيادة المؤسسات الثقافية.

وأشار عضو القيادة القطرية للنواحي الإيجابية في جانب الإعداد المتمثل في إتمام الخطة بشكلها الكمي بل الزيادة عليها في بعض الفروع والتطور النوعي الجديد من خلال إقامة أنشطة لم تكن موجودة وإقامة دورتين للإعلام الإلكتروني وإنشاء قسم خاص للإعلام الإلكتروني في المكتب ودورة إعداد مركزية لمعاوني الوزراء والمديرين العامين في مدرسة الإعداد الحزبي.

أما ما يتعلق بالجوانب الثقافية فقد شهدت تطوراً واضحاً في مجمل نشاطاتها من خلال الفيلم السينمائي الملتزم ونشاط دار الأوبرا وتشغيل مسرح دمر المفتوح والنشاط الثقافي والفني في معرض دمشق الدولي وعرض بعض المسرحيات، لكن القصور بقي في مجال المسرح وكذلك في التواصل الثقافي العربي والدولي.

ووقف رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام مطولاً عند الجانب الإعلامي، مشيداً بما تحقق بقوله: هناك نشاط كبير في تفعيل الإعلام الحربي ويجب أن ننحني لذلك مع تحية إجلال وإكبار لشهداء الإعلام، والإعلامي شهيد مرتين.. مرة لأنه في الصف الأول ومرة ثانية لأنه لا يملك سلاحاً للدفاع عن نفسه.

أضاف: هناك تطور ملحوظ في الخطاب الإعلامي يختلف عما سبق وجهود تبذل لإعادة تنظيم وارتقاء الإعلام وتطويره في الإعلام المرئي والمسموع، ويوجد تطور في الإعلام التفاعلي وبرامج نوعية في الإعلام الخاص، وخرجت صحيفتا «تشرين» و«البعث» عن الضعف الذي كان يعتليهما خاصة بعد أن تولت إدارة جديدة في صحيفة «تشرين».

ولخص عضو القيادة القطرية القصور الإعلامي بتأخر الصحافة المقروءة عن المرئية والمسموعة والمبالغة في بعض الأحيان بالخطاب الإعلامي.

بدوره بيّن ترجمان أن الإعلام هاجس الجميع ومطلوب منه الكثير وهو جزء من الحرب التي تعرضت لها سورية والذي استهدفها من خلال الإعلام المضلل الذي حاول النيل من مكانتها ودورها في الساحة العربية والعالمية.

ونوه وزير الإعلام إلى التوجه نحو الإعلام المتخصص والتركيز على قضايا المواطنين لأنه لولا هذا المواطن لما صمدت سورية في وجه المؤامرات والتحديات.

وأضاف: في إعلامنا كنا جريئين من خلال البرامج المختلفة التي تناولت هموم الناس لكن الإعلام بحاجة للمال ونحن في طور إعادة هيكلية إدارية وتطوير النظام المالي، وبالمحصلة نحن مرآة للمؤسسات والمجتمع الأهلي.

من جهته تحدث الدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب عن تغييب دور اتحاد الكتاب في معرض الكتاب واختزال الثقافة في وزارة الثقافة ونجاح اتحاد الكتاب بأن تكون دمشق عاصمة للاجتماع القادم لاتحاد الكتاب العرب وحصوله على جائزة القدس للثقافة.

مناقشة آليات تطوير عمل الجمعيات الفلاحية وإعادة هيكلتها

ناقشت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء آليات تطوير عمل الجمعيات الفلاحية التعاونية وإعادة هيكلتها لتقوم بدورها بالشكل الأمثل في دعم الفلاحين وتأمين مستلزمات العملية الزراعية والإنتاجية ووضع آلية منظمة لمنح هذه الجمعيات القروض اللازمة واستردادها بما يتناسب مع سياسة الإقراض التي تنتهجها الحكومة.

وذكرت «سانا» أن المجتمعين ركزوا على أهمية وضع رؤية مشتركة بين المصرف الزراعي والاتحاد العام للفلاحين والجهات المعنية لإجراء تقييم حقيقي لآلية عمل الجمعيات الفلاحية التعاونية بهدف تصويب أخطائها وتعزيز دورها في تأمين احتياجات الفلاحين وخصوصاً مع بدء خطة الحكومة لتسهيل عودة الفلاحين إلى الأراضي التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تعترض عمل الجمعيات الفلاحية في ظل الظروف الصعبة التي أفرزتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية.

وفي إطار الحاجة الملحة لتمويل العديد من القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية ناقشت اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بآليات منح القروض الزراعية ووضع الضوابط الكفيلة لتكون هذه القروض في المسار الصحيح وآليات التحصيل المناسبة والعمل على التأسيس لعلاقة مثلى بين المصرف الزراعي والجمعيات الفلاحية التعاونية لتلبية متطلبات التنمية الزراعية للعودة بالقطاع الزراعي إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

تصوير: طارق الحسنية