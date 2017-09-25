دمشق ـ وضاح عيسى: ص 2:02 2017/09/25

احتفاء بالذكرى 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أقامت السفارة الصينية بدمشق حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني أمس وذلك في فندق «داما روز» بحضور الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربى الاشتراكي المهندس هلال الهلال وعضو القيادة القطرية- رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية هدى الحمصي.

السفير الصيني تشي تشيانجين وفي كلمة له خلال الحفل أكد أن العلاقات السورية- الصينية شهدت تطوراً كبيراً، لكنها تحسنت بشكل ملحوظ في شتى المجالات هذا العام، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تولي اهتماماً بالغاً لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع سورية وتقدر عالياً المبادرة الاستراتيجية التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد من أجل التوجه نحو الشرق وهي تتوافق بشدة مع المبادرة الصينية «حزام واحد طريق واحد» التي طرحها الرئيس الصيني تشي جين بينغ عام 2013.

وهنّأ السفير تشيانجين الجيش العربي السوري على صموده وإنجازاته وأحدثها كسر الحصار عن دير الزور، مؤكداً دعم بلاده لمكافحة الارهاب في سورية وجهود تسوية الأزمة فيها سياسياً وحرص الصين على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

من جانبه معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أكد عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط شعبي سورية والصين القائمة على الاحترام المتبادل ونصرة القضايا العادلة للشعوب وقيام عالم عادل يحترم سيادة الدول ينعم فيه الجميع بالأمن والرخاء والازدهار.

وأوضح سوسان أن سورية تنظر بكل الاحترام والتقدير والعرفان لمواقف الصين الثابتة والداعمة لسورية على الدوام ولاسيما في مواجهة العدوان الإرهابي التكفيري الحاقد المدعوم من حكومات الغرب ومشيخات العصور الوسطى التي تشكل خزان التطرف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف معاون وزير الخارجية والمغتربين: مواقف الصين المشرفة تشكل أساساً متيناً لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين بلدينا وصولاً إلى شراكة حقيقية ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة.

وفي تصريح للصحفيين بيّنت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن تلاقي مبادرة الرئيس الصيني مع طرح الرئيس الأسد الذي تحدث عن ضرورة التوجّه شرقاً وأن تكون علاقتنا مميزة مع الشرق وتكون للدول التي ساندت سورية الأولوية في إعادة الإعمار متوقعة للعلاقات السورية- الصينية مزيداً من التألق والتقدم والازدهار بما يحقق ويخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأشادت الدكتورة شعبان بالموقف العظيم لحكومة وشعب الصين من سورية ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الصين وروسيا كانتا أول من أخذ «فيتو» مزدوجاً في عام 2011 ضد الهيمنة الغربية وهما اليوم تنذران بانتهاء تلك الهيمنة وتشكلان قطباً يؤمن بالعدالة والسيادة والعلاقات الدولية الندّية والمتساوية ويعملان على تعزيزها.

كما حضر الحفل وزراء شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والنفط والثروة المعدنية المهندس على غانم والموارد المائية المهندس نبيل الحسن والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة العماد على عبد الله أيوب ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين بدمشق ومديري المؤسسات الإعلامية وفعاليات اقتصادية وحزبية واجتماعية وعلمية.

تصوير ـ محمد فندي: