دمشق ـ غيداء حسن: ص 2:02 2017/09/25

بمشاركة 70 منظمة واتحاداً طلابياً وشبابياً من 13 دولة أقام الاتحاد العام للطلبة العرب في دمشق أمس الملتقى التضامني الطلابي الشبابي العربي مع سورية وفلسطين والعراق وليبيا واليمن تحت شعار «معاً في مواجهة الاحتلال والإرهاب والتطرف والهيمنة».

وأكد رئيس الاتحاد العام للطلبة العرب أحمد مبارك الشاطر أن طلاب وشباب الأمة العربية تحت راية اتحاد الطلبة في دمشق العروبة اجتمعوا ليقولوا للجميع إن الأمة العربية بخير ما دام شبابها بخير. وهؤلاء الشباب قدموا يمثلون 70 منظمة في 13 دولة عربية ليتشاركوا مع إخوتهم السوريين في آلامهم وآمالهم, مشيراً إلى أن أهم النقاط التي تتضمنها أعمال المجلس والملتقى تتجسد في مواصلة الصمود والتصدي وأن سورية بخير وليست كما يزعم الإعلام الرجعي فالحرب في كل الوطن العربي هي بين الصهيونية والأمريكان والقوى الرجعية وبين الشعوب والقوى العربية الحية. والشباب العربي في كل الأقطار العربية يستوعب حقيقة ما يجري وهم شباب الأمة والأرواح النبيلة والشامخة التي ستنتصر والتي جاءت لتعلنها وهي على أرض صلبة.

بدوره أشار الدكتور أرشيد صياصنة عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الطلبة إلى أن انعقاد المجلس في ظل الظروف الراهنة هو رسالة تؤكد أن الطلبة والشباب العرب وخاصة طلبة سورية يؤمنون بحتمية الانتصار على الإرهاب وداعميه وقادرون على ممارسة دورهم في لم الشمل العربي, معرباً عن ثقته بأن المجلس سيخرج بقرارات وتوصيات داعمة لصمود سورية والبلدان العربية الأخرى في فلسطين –العراق –اليمن –ليبيا التي تعاني من الإرهاب وسيبقى الاتحاد الوطني لطلبة سورية داعماً وحاضراً في كل الملتقيات الطلابية العربية والدولية الداعمة لقضايا الشعوب المحقة في محاربة الإمبريالية العالمية والإرهاب بكل أشكاله.

وناقش المشاركون التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية للاتحاد والتقرير السياسي والتنظيمي والواقع التنظيمي للمنظمات الأعضاء بالاتحاد ونشاطات وفعاليات الاتحاد والتقرير المالي, كما ركزوا على أنه في ظل الظروف التي تعتبر الأصعب في تاريخها منذ عام 2011 شهدت ساحاتنا المزيد من الأحداث والتطورات وكان الطلبة والشباب العرب هم الشريحة الأكثر استهدافاً تحت عناوين براقة مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها, كما وكانت الشريحة الأكبر من الشباب العربي الأكثر وعياً لما يحاك ضدهم وضد دولهم, مشيراً إلى من أخطر الوسائل والأدوات في الحرب الظالمة على سورية استخدام النظام السعودي والقطري ومن لف لفهما للفكر التكفيري الإرهابي وبث سمومه في عقول النشء والشباب والطلاب, واللعب على الوتر الطائفي الذي لم تعرفه سورية عبر آلاف السنين من التجانس والعيش المشترك بين أطياف ومكونات شعبها, وتجنيد مئات الآلاف من الشباب والشابات العرب المسلمين من مختلف الدول العربية والعالم وإحضارهم إلى سورية لقتال الشعب السوري على أرضه وداخل مدنه ونشر الفتن الكبرى والتضليل الإعلامي والديني وتدمير المؤسسات ومنجزات البلاد.

كما شددوا على ضرورة وحدة أراضي العراق وعدم تقسيمه والوقوف مع الدول الشقيقة الأخرى في حربها على الإرهاب.

وجاء في التقرير التنظيمي للمجلس أنه نتيجة الأحداث والتطورات التي حصلت في دولنا العربية حدثت تغيرات على جميع المستويات ومنها الاتحادات الطلابية والشبابية حيث انتهت بعض المنظمات وتم تشكيل وظهور العديد من المنظمات والجمعيات الطلابية التابعة وغير التابعة لأحزاب سياسية في تلك الساحات ما أحدث واقعاً جديداً على صعيد العمل الطلابي والشبابي العربي ولابد من التعامل معه واستثماره بالشكل الصحيح وبما يخدم مبادئ وأهداف الاتحاد العام للطلبة العرب وبما يدعم مبادئه وأهدافه, فتم بناء شبكة من العلاقات مع هذه التنظيمات تدعى للمساهمة في فعاليات ونشاطات الاتحاد.