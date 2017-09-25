ص 2:02 2017/09/25

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قبول طلبات 12 شخصاً تقدموا بطلبات الترشح للمقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور عن القطاع «ب».

وكانت لجنة استلام طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب في محافظة دير الزور أنهت عملها في استقبال طلبات الراغبين بالترشح.

وحدد المرسوم /272/ لعام 2017 يوم السبت الواقع في الـ 30 من الشهر الجاري موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لشغل المقعد الشاغر عن القطاع «ب» في محافظة دير الزور.