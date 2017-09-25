ص 2:02 2017/09/25

منتقداً السياسة الأمريكية الخارجية, أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز أن واشنطن شريك للكيان الإسرائيلي في احتلال الأراضي الفلسطينية وحليف للسعودية التي تدعم الإرهاب وتموله, داعياً إلى مراجعة جذرية للسياسات الأميركية.

وقال ساندرز في مقابلة تحدث خلالها عن رؤيته للسياسة الخارجية الأمريكية ونشرها موقع «إنترسبت» أمس: الولايات المتحدة متورطة بدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعليها وقف تقديم المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»، مضيفاً: السعودية دولة غير ديمقراطية تدعم الإرهاب وليست حليفاً للولايات المتحدة.

ورغم إعلان تأييده للجهود التي تروج لها إدارة الرئيس دونالد ترامب حول ما سمتها «سلام في الشرق الأوسط»، إلا أن ساندرز انتقد الانحياز الأمريكي التاريخي إلى جانب «إسرائيل»، وقال: إن الولايات المتحدة متواطئة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مضيفاً: سأصوت لوقف المساعدات العسكرية إلى «إسرائيل» في حال طرحت المسألة للتصويت في «الكونغرس».