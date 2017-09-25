ص 2:02 2017/09/25

أكد الكاتب دانيال لازار أن انحلال صورة «الهيمنة الأمريكية العالمية» التي تقاوم تشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب هو ما يقف وراء حالة «الهستيريا» التي تضرب واشنطن فيما يتعلق بكوريا الديمقراطية وسورية وروسيا، واصفاً السياسة الخارجية الأمريكية بأنها تائهة في عالم أحلام المحافظين الجدد.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش»: إن المواجهة مع كوريا الديمقراطية حدث مهم لا يمكن أن ينتهي إلا بإحدى طريقتين: تبادل الهجوم النووي أو إعادة تشكيل النظام الدولي الجديد. وفي حين أن الغطرسة الأمريكية لا مبرر لها في كثير من الأحيان فإن الاحتمال الأول يبدو غير وارد على نحو متزايد ما يترك الباب مفتوحاً أمام الخيار الثاني وهنا يبرز دور الصين وموسكو لإعادة التوازن للمنظومة الدولية.

وأضاف الكاتب: وسط تمكن كوريا الديمقراطية من التفوق على الولايات المتحدة وإجبارها على الانسحاب فإن واشنطن لم تعد تبدو بعيدة النظر، ولو تمكنت كوريا الديمقراطية حقاً من هزيمة الولايات المتحدة فإن الدول الأخرى كما قال ستيفن بانون كبير مستشاري البيت الأبيض سترغب بأن تحذو حذوها.

ولفت لازار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الولايات المتحدة للانكسارات بل على العكس من ذلك فقد اضطرت واشنطن إلى قبول نظام كاسترو في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 وعانت من هزيمة هائلة في فيتنام في عام 1973، غير أن هذه المرة مختلفة وفقاً للكاتب، إذ تحاول الآن الولايات المتحدة باعتبارها «قوة مهيمنة» أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على مكانتها.

وتابع الكاتب: وباعتبار أن كوريا الديمقراطية رأت كيف دمرت أمريكا ليبيا والعراق، خلصت بالتالي إلى أن النظام النووي هو الضمان المؤكد الوحيد ضد الغزو الأمريكي المحتمل، وبما أن تصرفات الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون هي في النهاية دفاعية بطبيعتها، فإن الحل المنطقي هو أن تتراجع الولايات المتحدة وتدخل في مفاوضات ولكن ترامب في محاولة يائسة لحفظ ماء وجهه سرعان ما استبعد الأمر، حيث غرّد على «تويتر»، قائلاً: «المفاوضات ليست هي الحل!»، ومرة أخرى كانت نتيجة التهديد والوعيد والتبجح الأمريكي هي فقط جعل أمريكا تبدو عاجزة أكثر من أي وقت مضى.

ورأى الكاتب أن مكانة الولايات المتحدة سوف تتدهور سواء تراجع ترامب عن تهديداته في هذه المرحلة أو لم يتراجع بينما سيتم في المقابل تعزيز مكانة الصين وروسيا لحفظ السلام ولن يكون أمام اليابان وكوريا الجنوبية خيار سوى الاعتراف بتراجع الدور الأمريكي، في حين أن البلدان الأخرى – الفلبين وإندونيسيا، وربما حتى أستراليا ونيوزيلندا – سوف يتعين عليها أن تحذو حذوهما.

وأكد لازار أن الأحادية القطبية ستنحسر بينما تأخذ تعددية الأطراف مكان الصدارة، وبالنظر إلى أن حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد انخفضت بنسبة تتجاوز 20% منذ عام 1989، فإن التراجع بات أمراً لامفر منه ما يدفع الولايات المتحدة إلى التعويض عن طريق الاستفادة القصوى من مزاياها العسكرية والسياسية علماً أن ذلك سيكون رهاناً خاسراً، حسب الكاتب، وخاصة أن لديها رئيساً جعل من نفسه أضحوكة عالمية و«كونغرس» مختلاً ومؤسسة سياسة خارجية تائهة في عالم أحلام المحافظين الجدد.

ترجمة ـ راشيل الذيب: