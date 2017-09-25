ص 2:02 2017/09/25

كشف تحقيق حقوقي دولي خاص معلومات لأول مرة عن الدور الذي تلعبه الإمارات في مجلس حقوق الإنسان في سبيل التأثير في قراراته بما يخدم مصالحها ويمنع أي مواقف ضدها في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

ونشرت الهيئة المستقلة للمراقبة التابعة للأمم المتحدة أمس ملخصاً تنفيذياً لتحقيق أولي أجرته داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بدورته الـ36 المنعقدة في الفترة من 11 إلى 29 أيلول الجاري، ويتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، إذ أشارت الهيئة في تقريرها إلى أن تحقيقها تتبع عدداً من المؤسسات العربية والأجنبية من حيث طريقة عملها وتمويلها والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها في أوروبا، حيث حضرت بعض اللقاءات التي نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما تلك المتعلقة بأزمة دول الخليج.

وكشفت الهيئة من خلال مقابلات أجراها فريق الهيئة لعدد من الناشطين في المجال الحقوقي والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة، أن هناك تعبئة وضغطاً سياسياً يوصف بـاللاأخلاقي تمارسه دول عدة في مقدمتها السعودية والإمارات بالإضافة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي, التي عمدت إلى تضليل الرأي العام بشكل غير مسبوق وذلك عن طريق تزويد المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.

كما كشف تحقيق الهيئة أن من أبرز هذه الجهود تلك التي تتزعمها الإمارات والتي تستخدم عدداً من الأساليب المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة بالإضافة إلى انتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية, موضحاً أن فريقها قام برصد جهود غير أخلاقية يقوم بها مندوبو الإمارات الذين يتظاهرون بالعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني، في حين يشكلون جزءاً من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وتابعت: بناء على مقابلات أجرتها فإن «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» دفعت مبالغ طائلة من الأموال لعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة وذلك ضمن عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ليكون لها موطئ قدم يمكّنها من إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس وعقد ندوات على هامش جلسات المجلس.