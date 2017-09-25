دمشق ـ زهير المحمد: ص 2:02 2017/09/25

عقدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني اجتماعها الدوري أمس برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو، حيث جددت من خلاله وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية التاريخية، معبرة عن إدانتها جميع الجرائم التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وأكدت اللجنة أن الهدف الرئيسي من الحرب الكونية الإرهابية الشرسة التي تشن على سورية منذ قرابة السنوات السبع الماضية هو إبعادها عن أداء دورها ومهمتها الوطنية والقومية في دعم المقاومة وتقسيمها وتفتيت بلدان المنطقة العربية.

وأشارت اللجنة إلى أن الجيش العربي السوري الذي يستند إلى دعم شعبي وتعاون صادق وأصيل من الحلفاء في محور المقاومة والممانعة يسطر أروع ملاحم البطولة والفخار في كل يوم ويدحر فلول العصابات الإرهابية التكفيرية وداعميها ومموليها.

ونوهت اللجنة بالخطوات التي تقوم بها سورية لإنجاز المصالحات الوطنية في غير موقع وأكثر من محافظة عبر فتح ذراعي الوطن وقلبه لعودة الأبناء الضالين إلى جادة الصواب وحماية المواطنين المدنيين والعائلات التي ضيّق الإرهابيون عليها الخناق على مدى سنوات الحرب الكونية الإرهابية.