محي الدين المحمد: ص 1:01 2017/09/25

هل هو خروج عن اللياقة الدبلوماسية عندما وصف رئيس كوريا الديمقراطية الرئيس الأمريكي بـ«المختل عقلياً»؟! سؤال بات مطروحاً بعد أن سمع العالم خطاب الرئيس الأمريكي «ترامب» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ذلك الخطاب الذي لا يمكن بحال من الأحوال وصف صاحبه بصفات إيجابية لأنه كان مملوءاً بالتهديدات لكوريا وإيران ودول كثيرة أخرى على منبر من المفترض ألا يُسمع منه إلا ما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

كثيرون يتهمون الرئيس الأمريكي بجنون العظمة لكن رئيس كوريا الديمقراطية كان الأكثر جرأة بالتوصيف، وقال ما لم يستطع الآخرون الإفصاح عنه.. لقد كان الأمريكيون أول المتذمرين من وصول «ترامب» إلى البيت الأبيض والكثيرون منهم يأملون بألا ينهي ترامب فترته الرئاسية الأولى لأنه يفتقر للحكمة والتعقل والتفكير بما يغرد به على مواقع التواصل الاجتماعي أو في تصريحاته المتناقضة.

إن شخصية الرئيس الأمريكي «ترامب» مثيرة للجدل وهذا مايعلمه أعضاء الحزب الجمهوري الذين أوصلوه إلى السلطة ويعرفه الأمريكيون أيضاً.. لكن وصول رجل بهذه المواصفات إلى رئاسة الإدارة الأمريكية هو حاجة أمريكية لرجل ينفذ السياسات الهوجاء لأمريكا.. ولا فرق في هذا بين حكمة الرئيس الأسبق «نيكسون» وتهور الرئيس «ترامب».. ألم يدعُ الرئيس «نيكسون» إلى تقسيم الدول العربية إلى 54 دولة في كتابه «الفرصة السانحة» الذي أصدره عام 1996 بشرط أن تكون تلك الدول متناحرة فيما بينها؟.

وعمل ويعمل الرؤساء الأمريكيون العقلاء والمجانين منهم على تنفيذ رؤية الرئيس الأسبق ووضعوا المنطقة العربية على مشرحة التفتيت.. لكن دعاة التقسيم في العراق المرتبطين بالمشروع الأمريكي – الإسرائيلي لا تهمهم النتائج، وإلا كيف يُقدم رئيس إقليم كردستان على إجراء استفتاء «اليوم» للانفصال عن العراق مع كل التحذيرات التي سمعها من دول الجوار ومن مجلس الأمن ومن الحليف الأمريكي ذاته؟

ألم ينظر البرزاني إلى ما حل بجنوب السودان بعد انفصاله عن السودان، مع أن انفصال السودان كان بمباركة أمريكية وتحت إشراف الأمم المتحدة، لكن ذلك الانفصال لم يجلب له الأمن والسلام والثروة، بل على العكس تماماً لم يجلب له إلا الاقتتال والفقر والتناحر على السلطة؟!.. هل نسي البرزاني وغيره من دعاة الانفصال في سورية وفي العراق أن الأكراد مكوّن أساسي من مكونات الشعبين السوري والعراقي، وأن دعواتهم للانفصال لا تجد الموافقة إلا من «إسرائيل» التي رفعت «أعلامها» في أربيل ابتهاجاً بهذا الانتحار الذي يحاول تنفيذه مسعود البرزاني؟.. علماً أن التورط في هذه المسارات هي ضد شعوب المنطقة وضد الأكراد على وجه الخصوص ولن يكتب لها الحياة أو النجاح.

يبدو أن زمن «الاختلال العقلي» يحاول فرض تبعاته مع أن ذلك بات مستحيلاً، وعلى الجميع أن يسلك المسارات المستقيمة ويبتعد عن التفكير الأعوج.