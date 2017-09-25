سامي عيسى ص 1:01 2017/09/25

أسواقنا المحلية تحتاج لتعاون مثمر، وليس لتعاون يكسوه ثوب التمنّي ومطالب لا تخرج عن حدود الصراخ، حيث لا يكاد يمر يوم إلا وتطلب فيه وزارة التجارة الداخلية من الفعاليات التجارية والصناعية التعاون معها لضبط الأسواق وتوفير حاجاتها وحمايتها من الحرامية والنصّابين، وتحمل تلك الفعاليات مسؤوليتها الوطنية، ولاسيما في ظروف الحرب التي نعيش تفاصيلها اليومية منذ سبع سنوات مضت..!

لكن ما يحصل خلاف النداء وما يحدث في السوق من معالجات، واختلاف طريقة التعاطي مع الفعاليات والمئات من الضبوط التموينية التي تنظّم بحق المخالفين، أمر يثير الكثير من التساؤلات بشأن تجاوب تلك الفعاليات وطريقة تعاطيها مع السوق..!

وما تقوم به وزارة التجارة الداخلية تجاه تلك الفعاليات تأكيد واضح على نيتها وإصرارها لمعالجة ما يحصل من مخالفات وإدخال هذه الفعاليات في طريقة التعاطي الصحيحة والمعالجة الموضوعية، ولاسيما لجهة إلزامها بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية بقصد ضبط الحركة البيعية وسلامة تداولها حرصاً على وجود منتجات وسلع آمنة في أسواقنا.

لكن ذلك لم يزل حتى تاريخه مجرد نداءات ورقية، على الرغم من التزام البعض فيها، ولكن هذا البعض يبقى تأثيره ضمن حدود تأثير (إبرة في كومة قش)..!؟

وتالياً لو التزمت تلك الفعاليات ونفّذت فعلياً هذا التعاون لوجدنا أسواقنا ومنتجاتها ومستهلكها في أحسن حال على الرغم من ضعف الحال وقوته الشرائية..!

لكن ما يحدث خلاف ذلك، بدليل عدد المطالبات الموجّهة للجهات المذكورة ليس من قبل الوزارة الحالية فحسب وإنما من قبل الوزارات المتعاقبة على إدارة السوق وفعالياتها، فإننا نجد كتباً بالجملة تحمل النداءات والصرخات نفسها، لكن من دون أي إجراء يفضي لنتيجة إيجابية أو حتى أذن تسمع وتنفذ..!

لكن تردد تلك الجهات زاد من مخالفات السوق من جهة، وزيادة حالات الفساد والرشوة في صفوف بعض الأجهزة الرقابية من جهة أخرى..!

ونحن لا نريد أن نسقط حالة التعميم على الفعاليات الاقتصادية في عدم الاستجابة، بل هناك من يتعاون ويلتزم، لكن في الحدود الدنيا، وهذه لا تأثير لها في مبدأ المعالجة الكلية، فنحن نحتاج استجابة الكل حتى تستقيم أسواقنا ونحميها من الفاسدين والحرامية، فهل نشهد استجابة سريعة لتلك النداءات نخدم بها وطننا ومواطننا في هذه الظروف الصعبة..!؟

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