أحمد صوان: ص 2:02 2017/09/24

«..إن قوة المسيحيين المشرقيين تأتي من عيشهم باندماج كامل مع باقي الأديان في منطقتنا وفي سورية تحديداً لقرون، فسورية بلد متجانس وليس متعايشاً، وهناك فرق بين المفهومين، فالتعايش يعني القبول بالآخر على مضض، بينما التجانس هو العيش الكامل من دون تفريق، وسورية مبنية عضوياً على أنها متجانسة..».

هذا ما تحدّث به السيد الرئيس بشار الأسد للمشاركين في اللقاء العام للشباب السرياني في سورية 2017، وبهذا الوضوح الكامل يضع الرئيس الأسد حقيقة المواطنة الكاملة في سورية وجوهرها في رؤية متكاملة بشأن المكونات المتوحدة والتي تشكّل وحدة الشعب والجغرافيا ووحدة الهدف في تعزيز دور سورية باعتبارها حالة جيو-سياسية، وجيو-وطنية، وجيو-مسؤولية من أجل أن تظل كما هي دائماً منارة ورائدة في رصّ الصفوف وتماسك البنيان ولتمتلك في الوقت نفسه سيادة قرارها والتعبير عن خياراتها في كل ما يدعم بوصلة المستقبل الذي تريد ويريده الشعب صاحب الإرادة الأول والأخير في صناعة هذا المستقبل وتحديد خرائطه وبرامجه وكل ما يعزز قوته ويضمن وحدته في مواجهة التحديات والأفكار المشوهة.

لقد ثبت بالقطع والدلائل وفي الصمود الأسطوري لشعبنا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين أن سورية عصية على الاختراق، وعصية أيضاً على الأخذ إلى المجهول، وعصية كذلك على كل ما كشفته مخططات ومراحل استهدافها بهذه الحرب الإرهابية المتوحشة وعلى امتداد نحو سبع سنوات من أن تمر مؤامرة فرض الفتنة الدموية والفوضى المدمرة للوطن وللشعب وللجغرافيا، فظلت البوصلة واضحة الاتجاه وجليّة المسار، وما كان لهذا أن يكون إلا لأن شعبنا بالأساس يعرف عن ظهر قلب، ويدرك تمام الإدراك أن السلاح الأقوى والأمضى في مجابهة كل الأخطار والتحديات، والتصدي للحرب الإرهابية وما فرض علينا من مشروعات أرادت هدم الوطن وتقسيمه والتلاعب بكل مقدراته وإمكاناته هو سلاح وحدته الوطنية وسيادته على أرضه وانتمائه الكامل والمطلق والنهائي لدولته، وحيث إن المشروعات التآمرية سقطت واندحرت فيحق للسوريين بكل مكوناتهم وانتماءاتهم أن يفخروا بالنصر وهو يشق طريقه بسواعد أبطال الجيش العربي السوري.