ص 2:02 2017/09/24

ذكر مصدر عسكري بأن وحدات الجيش العربي السوري استعادت 44 بلدة وقرية ومزرعة في أرياف دير الزور الغربي والرقة الجنوبي وحماة الشرقي منذ العاشر من الشهر الجاري موقعة خسائر كبيرة في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي, يأتي ذلك مع تحقيق الجيش إنجازاً جديداً في سياق حربه على الإرهاب تمثل في فرض السيطرة الكاملة على مدينة معدان أحد أخطر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي على الضفة الجنوبية لنهر الفرات بين محافظتي دير الزور والرقة.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة سيطرت بعد ظهر أمس على مدينة معدان شرق مدينة دير الزور بنحو 70 كم بعد معارك عنيفة سقط خلالها العديد من إرهابيي «داعش» بين قتيل ومصاب.

وبسيطرة الجيش على مدينة معدان يكون الريف الممتد على الضفة الجنوبية لنهر الفرات بين مدينتي الرقة ودير الزور أصبح بالكامل خالياً من إرهابيي «داعش»، الأمر الذي من شأنه المساهمة في توسيع عمليات الجيش وتنفيذ عمليات عسكرية على محاور جديدة تمهيداً لاجتثاث الإرهاب بشكل كامل من المنطقة الشرقية.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفّذت عمليات نوعية على من تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» في الريف الغربي وأحكمت خلالها السيطرة على قرية معدان عتيق.

وعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات لفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء فرضت سيطرتها بالكامل على قرية مظلوم وعلى بعض النقاط في قرية خشام بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش» سقط خلالها العديد من إرهابييه قتلى ومصابين.

وبيّن المراسل أن وحدات من الجيش واصلت مطاردة إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة حويجة صكر محققة تقدماً فيها بعد إيقاع خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي التنظيم التكفيري.

وذكر المراسل أن سلاح الجو دمّر مواقع محصنة وخطوط إمداد لتنظيم «داعش» الإرهابي في قريتي خشام وحطلة ومنطقة حويجة صكر وأحياء الحويقة والجبيلة والعرضي وكنامات، بينما دمّرت وحدة من الجيش سيارتين لإرهابيي تنظيم «داعش» على الطريق العام إصلاح – موحسن بالريف الشرقي.

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية من دير الزور أن مجموعات إرهابية جديدة من تنظيم «داعش» فرّت من مناطق انتشاره من بين أفرادها متزعمون عرف منهم ما يسمى «مسؤول العلاقات العامة لدى التنظيم» عمر الحجي و«أمير مشفي الخير» زياد عيدان الصالح وأحد «أمراء» التنظيم في قطاع حويجة صكر عبد الحميد توفيق، إضافة إلى متزعم في التنظيم بالمدينة علي عمار الملقب بـ«أبو سراقة».

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم «داعش» قام بإعدام ما يسمى «مسؤول قطاع التبني» المدعو أبو عبد الستار الليبي في قرية حمة شامية في ريف دير الزور الشمالي الغربي وذلك على وقع تقدم الجيش العربي السوري في الريفين الغربي والشرقي وسط حالة من الانهيار والتخبط وتقاذف الاتهامات بين إرهابيي التنظيم.

ويلعب ما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة والمجموعات المسلحة مدعومة منه دوراً تمثيلياً في «قتال» تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث فضح آخر فصول الدعم الأمريكي بإخلاء «التحالف» متزعمي التنظيم من مناطق عديدة في ريف دير الزور.

وتقوم المجموعات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة بمحاولة «إعاقة» تقدم وحدات الجيش العربي السوري في عملياتها ضد الإرهاب في محيط محافظة دير الزور عبر فتح المياه من السدود على نهر الفرات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وبشكل مفاجئ وازدياد سرعة التيار إلى الضعف ولغاية مترين بالثانية.

إلى ذلك ذكر مصدر عسكري بأن وحدات الجيش العربي السوري استعادت 44 بلدة وقرية ومزرعة في أرياف دير الزور الغربي والرقة الجنوبي وحماة الشرقي منذ العاشر من الشهر الجاري موقعة خسائر كبيرة في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

وأفاد المصدر العسكري في تصريح بأن وحدات الجيش العربي السوري واصلت عملياتها القتالية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في أرياف دير الزور الغربي والرقة الجنوبي وحماة الشرقي واستعادت السيطرة على 44 بلدة وقرية ومزرعة ومنشأة في الفترة من 10 وحتى 23 أيلول الجاري أهمها الجنينة والبغيلية وعياش ومصران والبويطية والجواسمة ومعدان والسويدية والخميسية والعطشانة ومقلة كبيرة والقصيبة.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش القتالية خلال تلك الفترة أسفرت أيضاً عن مقتل وإصابة المئات من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير 19 مقر قيادة و17 مفخخة و13 دبابة و7 عربات مدرعة «ب م ب» و269 سيارة مختلفة ومستودعات ذخيرة وعتاد ومدافع ميدانية والاستيلاء على 6 دبابات و3 عربات قتالية «ب م ب» و7 مدافع من عيارات مختلفة و6 رشاشات 14,5 وقاذفي «بي 10» محمول.

وأشار المصدر العسكري إلى أنه عرف من قتلى الإرهابيين كل من الإرهابي التونسي أبو مؤمن التونسي متزعم ما يسمى «الأمنيين» والإرهابي العراقي أبو الشيماء «قاض شرعي» والإرهابي أبو معتز العدناني «الناطق باسم التنظيم الإرهابي» وكان من المتزعمين المقربين من أبو بكر البغدادي متزعم تنظيم «داعش» إضافة للإرهابي التركستاني أبو عبد الله التتري والإرهابي السعودي مصطفى والملقب أبو عبيدة السعودي.

قائد ميداني: عمليتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب من محافظة حمص بالكامل

تقهقر إرهابيو «داعش» إلى مساحات ضيقة في منطقة جب الجراح وذلك أمام بسالة الجيش العربي السوري الذي أثبت للعالم أنه مع حلفائه القوة الوحيدة القادرة على دحر الإرهاب وإحباط مخططات مموليه وأجنداتهم العدوانية.

الخريطة الميدانية في الريف الشرقي لمدينة حمص تؤكد قرب اجتثاث «داعش» بشكل نهائي من محافظة حمص وإعلانها خالية من مرتزقته بشكل تام بعد النجاحات الباهرة للجيش العربي السوري وتحريره عشرات التلال والقرى خلال الأسابيع الأخيرة ربما يكون أهمها المشيرفة الشمالية ورحوم وأم صهريج.

مراسل «سانا» الحربي تجوّل أمس في قرية المشيرفة الشمالية واطلع على حجم التخريب والتدمير الذي لحق بها نتيجة إرهاب «داعش» قبل اندحاره بشكل كامل من القرية التي شكّلت على مدار الأشهر الماضية منطلقاً لهجمات الإرهابيين على القرى المجاورة، حيث أكد قائد ميداني في القرية أنها كانت تعد بمنزلة «قلعة» لمرتزقة «داعش» من حيث التجهيز والتحصين ونوعية الأسلحة التي كانوا يستخدمونها، وكانوا أيضاً يعتبرونها «خطهم الدفاعي المنيع» متوهمين أن الجيش «لن يتمكن» من تجاوزه.

ولفت القائد الميداني إلى أن عزيمة أبطال الجيش وشجاعتهم والتخطيط الدقيق والمتقن لجميع المعارك في الريف الشرقي كانت جميعها عوامل أساسية لاختراق حصون الإرهابيين وتجهيزاتهم، مبيناً أن إرهابيي «داعش» كانوا يفرون مذعورين أمام ضربات الجيش البطل حيث سقط عشرات القتلى والمصابين بينهم فيما لاذ الآخرون بالفرار تاركين ذخيرتهم وأسلحتهم.

وبيّن القائد الميداني أن قرية المشيرفة الشمالية هي واحدة من عشرات القرى التي تحررت خلال الأيام القليلة الماضية على أيدي رجال الجيش، من بينها قرى أبو جريص ومزين البقر ورسم الطويل وجورة النزال ومسيعيد والشنداخية الشمالية، موضحاً أن أعمال التمشيط الأولى لهذه القرى كشفت مرة أخرى أن إرهابيي «داعش» كانوا يختبئون كالجرذان في أنفاق وسراديب حفروها تحت الأرض خشية المواجهة المباشرة مع بواسل جيشنا البطل.

وأوضح القائد الميداني أن عناصر الهندسة يواصلون عملهم في تمشيط القرى بدقة للكشف عن أي متفجرات ومفخخات زرعها إرهابيو «داعش» الذين درجوا على تفخيخ كل شيء ظناً منهم أنهم قادرون على «منع وصول» حماة الديار إلى معاقلهم، مجدداً التأكيد على أن العملية العسكرية مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب بشكل كامل من حمص.

ومع سيطرة الجيش على هذه المساحات الواسعة من ريف حمص الشرقي واستمرار العملية العسكرية المعلنة ضد «داعش» يبقى عدد قليل من القرى قرب الحدود الإدارية بين محافظتي حمص وحماة أهمها أم الريش والصالحية تحت سيطرة «داعش»، والأيام القليلة القادمة ستكون كافية للجيش من أجل إعلان حمص خالية من إرهاب «داعش».