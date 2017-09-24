ص 1:01 2017/09/24

طالبت مجموعة دول الـ77 والصين برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية فوراً والتي تؤثر سلباً في تنمية الشعب السوري وازدهاره.

وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة في إعلان وزاري اعتمده الاجتماع السنوي الحادي والأربعون لمجموعة الـ«77 والصين» الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأول في نيويورك رفضهم الراسخ لجميع أشكال الإجراءات الاقتصادية القسرية والأحادية ضد البلدان النامية وجدّدوا تشديدهم على الحاجة الملحة إلى رفع هذه الإجراءات فوراً.

كما شدّد الوزراء على أن هذه الأعمال لا تقوض المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضاً حرية التجارة والاستثمار.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على استخدام التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية ضد البلدان النامية.

وتضمن الإعلان الوزاري تأكيداً على مواقف المجموعة الثابتة تجاه المطالبة بالانسحاب الفوري والكامل لـ«إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن الأراضي اللبنانية المحتلة الأخرى.

وذكرت «سانا» أن الوزراء جددوا تأييدهم لعملية السلام في الشرق الأوسط الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 و497 و1850 و2334 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما أكد الوزراء على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وللسكان في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة، وطالبوا «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال بوقف الاستغلال والإضرار بهذه الموارد أو استنفادها بشكل يعد انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض بشدة قدرة هذه الشعوب على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

كما أعرب الوزراء عن دعمهم للاتفاق النووي الإيراني الموقّع مع مجموعة «خمسة زائد واحد» قبل أكثر من عامين، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يكون أنموذجاً بنّاء وحقيقياً لأداء النظام متعدد الأطراف في حل القضايا العالمية المهمة وتعزيز التعاون الدولي من أجل توصل الدول إلى تنمية مستدامة.

ورفض الوزراء العقوبات الاقتصادية الأحادية على إيران، داعين إلى إلغائها على وجه السرعة.

وشهد الاجتماع الوزاري السنوي أيضاً انتخاب مصر لرئاسة المجموعة لعام 2018.