ص 1:01 2017/09/24

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في نيويورك تطورات الأوضاع المتعلقة بالمحادثات السياسية لحل الأزمة في سورية.

وتبادل ظريف ودي ميستورا خلال اللقاء الذي جرى أمس الأول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهات النظر حول أحدث التطورات بشأن المحادثات السياسية لحل الأزمة في سورية وتقديم المساعدات الإنسانية والآفاق المستقبلية بعد دحر الإرهاب.

كما التقى ظريف رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي بيتر ماورر وبحث معه سبل إيصال المساعدات الإنسانية للمهجّرين والمشردين بسبب الأوضاع في سورية واليمن وميانمار.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبول وجاء لإرضاء رؤساء الدول الرجعية في المنطقة.

ونقلت «سانا» عن لاريجاني قوله في تصريح له: يجب أن يكون الرئيس الأميركي خجلاً بعدما فشلت كل مؤامراته في مواجهة الشعب الإيراني لكنه اليوم يبدأ مخططاً آخر ضد هذا الشعب، وأرى أن خطابه باطل ولا يستحق أن يعلق عليه كثيراً.

ووصف لاريجاني الأقوال التي تدعي أن إيران «تدعم» المجموعات الإرهابية بأنها مدعاة للضحك والسخرية، وقال: إن الجهات المروجة لهذه الأوهام تحاول حرف الرأي العام من خلال قول الترهات، مشيراً إلى ما تقوم به إيران ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسورية.