درعا ـ وليد الزعبي: ص 1:01 2017/09/24

أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ رئيس مكتب التربية والطلائع القطري ياسر الشوفي أن حوران كانت في الخندق الأول على مر الزمان دفاعاً عن الوطن، وما زال أبناؤها متجذرين في هذه الأرض ويعملون جنباً إلى جنب مع قواننا المسلحة البطلة لدحر الإرهاب وإفشال المؤامرة التي أراد من خطط لها تقسيم سورية.

وخلال مشاركته في فعاليات مهرجان «سنابل حوران» الذي أقيم في بلدة بصير بمحافظة درعا أمس كممثل لراعي المهرجان المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، قال الشوفي: من سهل حوران تتفتح سنابل سورية، هذا السهل الذي تربع عليه فرسان سورية في حرب تشرين التحريرية وسيعود الفرح والتألق إليه وما هذا المهرجان إلا إحدى بوادره.

من جانبه قال وزير التربية الدكتور هزوان الوز: إن أطفالنا بحاجة إلى الفرح، وما هذا المهرجان إلا تعبير على أننا نعيش مواسم فرح بفضل الانتصارات والبطولات التي يسطّرها بواسل جيشنا في كل أرجاء الوطن.

بدوره ذكر محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن هذا المهرجان هو رسالة محبة وسلام وتحدٍّ لكل أشكال العنف والقتل والإرهاب، لافتاً إلى أن حوران شهدت على مر العصور أعرق الحضارات ولديها إرث ثقافي ناصع ولا تزال ولادة للعلم والمعرفة، ودعا إلى السير في ركب المصالحات لحقن دماء السوريين وعودة الأبناء المغرر بهم إلى حضن الوطن وإعادة بناء سورية الحديثة.

فيما أشار أمين فرع حزب البعث بدرعا حسين الرفاعي إلى أن أعراس النصر مجسّدة بمثل هذه المهرجانات ستعم أرجاء الوطن الذي بات على مشارف النصر المؤزر على الإرهاب.

ولفت محافظ السويداء عامر العشي إلى أن درعا السهل والسويداء الجبل توءمان يتشاركان الأفراح على مر الزمان، وما صمود أبنائهما إلا لوحة مشرقة إلى جانب لوحات البطولة التي يسطّرها جميع أبناء سورية على كامل تراب الوطن.

وذكر مدير تربية درعا محمد خير أحمد العودة الله أنه سخّر لهذا المهرجان كل الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنجاحه في سبيل رسم الابتسامة على شفاه أبنائنا وإعادة الأمل بغد مشرق.

حضر المهرجان شخصيات رسمية وحزبية وحشد جماهيري كبير من أبناء حوران.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان سنابل حوران يقام للسنة الخامسة على التوالي مع بداية العام الدراسي تحت شعار «سورية بيلبقلا الفرح».