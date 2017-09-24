ص 1:01 2017/09/24

أكد غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي على تعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والجهات التي تدعم المشروعات التنموية التي تنفذها دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في البطريركية ولاسيما المتعلقة بالشأن الإغاثي الإنساني والتنموي.

وأشار البطريرك يازجي خلال لقائه وفداً من منظمة الكنيسة النرويجية الخيرية في دير مارجرجس الحميراء البطريركي في وادي النضارة إلى الجهود التي تبذلها المنظمة في دعم مشروعات الإصحاح المائي التي تنفذها البطريركية مثل حفر الآبار وتجهيزها بالمعدات والمضخات لتوفير المياه في العديد من المناطق التي عانت نقصاً حاداً بالمياه خلال الأزمة وبما يخفف من معاناة المواطنين فيها.

وذكر البطريرك وفق ما نقلت عنه «سانا» أنه تم إطلاق العديد من البرامج التعليمية وتوزيع المواد الغذائية وغيرها وتقديم الدعم الطبي والتدريب على المهن ومنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الدعم النفسي للفئات المحتاجة.

يذكر أن دائرة العلاقات المسكونية تأسست عام 1994 بمبادرة من البطريرك أغناطيوس الرابع استجابة لحاجات المجتمع والتدخل السريع لتقديم المساعدة للفئات الأكثر هشاشة, وفي العام 2011 ومع بداية الأزمة قامت بتأسيس عدد من مكاتب الاتصال في المحافظات استضافت أعداداً كبيرة من المهجّرين بسبب الأزمة.