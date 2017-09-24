ص 1:01 2017/09/24

أكدت اللجنة الفلسطينية المناهضة للعدوان على سورية والمقاومة أن الانتصارات العظيمة التي تحققت بفضل التضحيات الجسام للشعب العربي السوري وقواته المسلحة الباسلة وحلفائه على الإرهاب والإرهابيين هزيمة استراتيجية كبرى للتحالف الصهيو-أميركي.

وفي بيان لها بمناسبة كسر الحصار عن دير الزور تلقت «سانا» نسخة منه هنأت اللجنة الشعب العربي السوري وقواته المسلحة الباسلة وحلفاءه بالانتصارات الكبيرة التي حققوها بمواجهة الإرهاب والإرهابيين ودحرهم في مختلف المناطق السورية.

وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من الدعم والمساندة الأميركية والغربية للتنظيمات الوهابية والتكفيرية فإنها هزمت في عموم الجغرافيا السورية تحت ضربات الجيش العربي السوري وحلفائه الذين يخوضون اليوم «ربع ساعة الأخير» في مواجهة هذه التنظيمات وحلفائها مع الاعتماد في الوقت نفسه على خيارات المصالحات المحلية التي أطلقتها القيادة السورية.