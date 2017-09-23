ص 2:02 2017/09/23

قال رُوَيْشِد بن كثيرٍ الطائي:

يـــا أيّهــــا الــــراكــــبُ المــــزجي مطيّتــــه

ســــائِـــلْ بني أســــدٍ: مـــا هــــذه الصـــوت؟

الصوت: الجَرْس وهو لفظ مذكر، وقد أنّثه الشاعر في هذا البيت لأنه أراد به الضوضاء والجَلَبة على معنى الصيحة والاستغاثة، وقد صات يصوت وصوّت به كله معناه: نادى، والصائت هو الصائح، والصوت هو صوت الإنسان وغيره. وفي الحديث: أنهم كانوا يكرهون الصوت عند القتال، هو أن ينادي بعضهم بعضاً، وكل ضرب من الغناءَ صوت، والجمع أصوات، قال تعالى: (واستعزِزْ من استطعت منهم بصوتك). قيل معناه: بأصوات الغناء والمزامير.

ومن الأخطاء التي تشيع على الألسنة والأقلام الخلط بين جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والمعروف أن جمع التكسير ينصب بالفتحة، وجمع المؤنث ينصب بالكسرة. لكن الخطأ يحدث عادة حين يعامل جمع المؤنث السالم معاملة جمع التكسير فينصب بالفتحة، وحقه الكسرة، وحين يُعامل جمع التكسير معاملة جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة وحقه الفتحة في مثل قول القائل: (إنهم يصدرون أصواتٍ) وصحتها: أصواتاً. وقوله أيضاً: قضينا أوقاتٍ طيبة وصحتها: أوقاتاً، وقوله أيضاً: ألقى علينا أبياتٍ من الشعر وصحتها: أبياتاً. وقوله: ألهم الله ولاتِنا الخير والسداد، وصحته: ولاتَنا، وكذلك قوله: إن قضاتِنا والصواب أن يقال: إن قُضاتَنَا.

ومن بين هذه الأخطاء: الخطأ في جمع المقصور جمع مذكر سالم، واللغة تقول في هذه الحال: تحذف ألفه مع الإبقاء على الفتح للدلالة عليها كما في قوله تعالى (وأنتم الأعْلَوْنَ إن كنتم مؤمنين). وقوله تعالى: (وإنهم عندنا لَمِنَ المصطَفَيْن الأخيار). لكن بعضهم يخطئ عندما يقول: هم مُستدعُون للتشاور وصحتها. مُسْتَدعَوْن، أو عندما يقول: سيظل المتهمون مستبقِين حتى تظهر براءتهم. وصحتها: مُستبقَيْن، أو عندما يقول: بعد المعركة شوهد الجنود وهم مُلْقُون في ساحة الميدان. والصواب أن يقال: مُلْقَوْنَ.

والصيِّت هو الذكر. قال الجوهري: الصيِّت هو الذكر الجميل الذي ينتشر في الناس. قيل: الصّيت الحسن خيرٌ من المال المجموع. والصيِّته بالهاء مثل الصِّيت. قال لبيد:

وكـــــم مســـــتترٍ مــــن مـــالـــه حُسْــــنَ صيتـــهِ

لآبــــائـــه في كـــــــلِّ مَبْـــدَىً ومَـــحْضَـــرِ

جاء في اللغة في تسمية آثار الشيء:

الندب هو أثر الجرح- الخدش أو الخمش أثر الظُّفر- الرّسم أثر الدار المتهدمة- الزُّحلوقة أثر تزلج الصبيان من فوق إلى تحت- الدَّوارة أثر أرجوحة الصبيان- الومحة أثر الشمس على الوجه- الكي أثر النار- الوعكة أثر الحمى.