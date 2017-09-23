نجوى صليبه ص 2:02 2017/09/23

كالعائد إلى بيته بعد غياب، فتحت حقيبتي وأخرجت منها مجموعة قصصية اخترتها قصيرة لتكون رفيقة رحلتي الطّويلة من دمشق إلى اللاذقية.. بدأتُ القصة الأولى ومعها فاحت رائحة الموت والحب والحرب والجوع، وما كنت أتوقّع أن أصير، كما الحروف والكلمات، موضع مراقبة وشك وما كنت أدرك أنّي في يوم ما سأسعد لتطفّل من رمته المصادفة إلى جواري ويصير لديّ عوضاً عن الرفيق رفيق درب، لكنّي أدركت أنّ رفيقي الثّاني قارئ لا بأس به أو هكذا كان قبل أن يلتحق بخدمته العسكرية وينسيه واجبه الوطني مهنته في التّصميم الإعلاني وهوايته القراءة.. كنت أقرأ وكان يقرأ معي فإن أسرعت بالانتقال إلى الصفحة التالية استأذنني بالانتظار قليلاً ريثما يختم الصّفحة.. وفي كلّ لحظة أسأل نفسي: هل حقاً هذا المتطفل قارئ فعلاً أم يصطنع الأحوال، سؤال ما كان يهمني جوابه حقيقة، ما همني يومها رفيق خفيف ظريف يقرأ بصمت ويناقش بحدّة، ويسأل دونما خوف: لماذا خانت بطلة القصّة حبيبها، وأجيبه بكلّ ثقة ودونما تردد: للأسباب نفسها التي يخون الشّاب.. ويتبع السّؤال بحديث ماعرفت سببه: كنت أقرأ كثيراً لكن الآن ماعاد في إمكاني الحصول على كتاب أو جريدة ولو بالمصادفة، بالكاد يكفي الرّاتب نصف الشّهر بين تنقّل وحاجيات ومسؤوليات وغيرها..

تنقلني النّجوى – وآه منها- إلى مبررات غير مقنعة للعزوف عن القراءة لدى كثير من صغارنا وشبابنا وكبارنا أوّلها الوقت وهذا مردود عليه بمعظم وقت شبابنا على الـ«فيسبوك» والـ«واتس» وفي إمكانه تحميله الكتب وتصفحها إلكترونياً، وثانيها المال وهذا أيضاً مردود عليه لأنّ من يملك الوقت للبقاء أربع وعشرين ساعة يتواصل اجتماعياً افتراضياً لديه من المال مايكفي لشراء كتاب كلّ شهر، وثالثها الرّغبة وهذه لن نرد عليها إلا بالقول: سامح الله من كان السبب بدءاً من الأهل إلى المدرسة إلى الجامعة، وأمّا رابعها فهو الأكثر أهمية ويتعلّق بالأحكام المسبقة التي تطلقها الأغلبية العظمى من كارهي ومقاطعي القراءة، وفي رأي هؤلاء لا شعر جيد ولا مسرح جيد ولا قصّة جيّدة ولا رواية جيّدة ولا أدب ولا صحافة… ويبقى المضحك المبكي في الموضوع هو أنّنا عندما نسأل أحدهم عن آخر رواية قرأها أو ديوان شعر، يتململ ويراوغ ويجيب بأنّه لم يقرأ منذ زمن بعيد، وأما آخر مسرحية حضرها «مجروراً إليها» فمنذ سنوات، وهكذا دواليك..

نجوى قطعها رفيق السّفر بالاستفسار عمّا إذا كانت القراءة في الحافلة متعبة؟.. وبجواب اختصرته بالنفي عدت إلى متاهة الذكريات كيف كنت أفتح الكتاب من أول الطريق إلى آخره وكانت هذه عادة كثيرين عرفتهم خلال سنوات دراستي الجامعية أي منذ سبعة عشر عاماً، يومها كنا نتمنى أن يأتي اليوم الذي يحمل كلّ راكب في وسائل النّقل العامّة كتاباً يقرؤه ريثما يصل إلى مقصده، أسوة بالغرب الذي ما قلّدناه إلا بالقشور، وعوضاً عن أن يشار إلى الشّخص الذي يقرأ بسخرية واستهزاء وكأنّه رجل من الفضاء، يشار إلى الشّخص الخاوي من الكتاب باستغراب للدلالة على أنه الشاذ الحقيقي بين الجميع، في هذه الأثناء تذكّرت أنّي لم أترك شعري الغجري للرّيح بل ضفرته من حرّ الصيف وحدثت نفسي: لو كان شعري حراً لقال هذا الرّفيق من صفات الفتاة المثقفة الشعر الغجري والسيجارة والقهوة السادة كما يفعل بعض «متثاقفي» هذه الأيام.. ضحكت في سرّي وتنبّهت إلى أنّي أحمل كأس قهوة قدمه لي عرفاناً بجميلي الأجمل من القراءة التي جمعتنا من دون سابق ترصد وإنذار.. وجددت العهد بأن أقرأ كلما استطعت إلى القراءة سبيلاً.