ميسون شباني ص 2:02 2017/09/23

كل طفل روى حكايته بمشهدية مؤثرة حملتنا إلى عوالمهم التي نعدها صغيرة لكنها كانت أكبر من أحلامنا وطموحاتنا، أطفال حكوا عن جروحهم النازفة وأحبائهم المفقودين، وعن صراعهم مع هذه الحرب التي سلبت طفولتهم وضحكاتهم.

العرض المسرحي «الرحلة» قدم على مسرح دمر الثقافي برعاية وزارة الثقافة- مديرية ثقافة الطفل، وأقيم ضمن احتفالية «مدرستي إطلالة الفرح»، كتب نصه وأخرجه وائل ناجي وهو نتاج عمل فرقة «كلنا سوا» المسرحية ضمن برنامج مهارات الحياة.

أتى العرض ليؤكد فعل المحبة كأساس لبناء الفكر التفاعلي في الحياة الذي له علاقة بشكل ما بالمسرح، لكونه يستخرج الطاقات الإبداعية للأطفال من دون الحاجة للتمثيل، وإلقاء الضوء على الحالة الفنية والاجتماعية على دار الأيتام التي لم يقدم لها أي مسرح حقيقي، على حد تعبير المخرج، وضرورة التركيز على وجود طاقات إبداعية خلاقة ضمن هذه المؤسسات وتقديمها إلى المجتمع كجزء من مكونات المجتمع السوري.

هذه ليست التجربة الأولى للمخرج وائل ناجي، فعلاقته بالطفل علاقة شغف طويلة بدليل أن أغلبية الأعمال التي قدمها ارتبطت بالأطفال إخراجاً وتأليفاً، فالتعامل مع الأمزجة المختلفة والطاقات الإبداعية المتنوعة بحاجة إلى عملية تمازج بين هذه الألوان الإبداعية لتظهر نتائج العمل المراد تقديمه وهو ما اشتغل عليه ضمن عرضه المسرحي.



قدم العرض مجموعة أطفال يجمعهم مكان واحد هو دار الأيتام فتحدثوا عن آلامهم وأحلامهم وآمالهم المفعمة بالحياة وعن المستقبل القادم، وقرروا الاشتراك بفرقة مسرحية وبدؤوا بالتمرن على المسرح، وعند موعد البروفة النهائية وخلال توجههم إلى المسرح لتقديمها، يضرب الهاون الحافلة التي فيها الأطفال الأيتام، لنكتشف أنهم ملائكة بعثوا من الرماد وجاؤوا ليقولوا مقولتهم وهي المحافظة على أعظم كنز في العالم بلدنا سورية..

الفرقة مؤلفة من أطفال ويافعين يمثلون الجيل الجديد في مستقبل سورية بكل أطيافها وبمختلف شرائحهم العمرية.

المُفاجئ في العرض هو حالة التفاعل بين الأطفال والمخرج، فبراءة الأطفال على الخشبة عكست شفافية أدائهم ونجحت في خلق حالة متناسبة الإيقاع عبر تفاعلهم مع سرعة الحدث والتناغم الواضح فيما بينهم، خاصة النقلات التي كانت متفاوتة بين الأمل واليأس، حيث أخذنا الأطفال الممثلون إلى عالمهم الخاص وكأنهم محترفون على المسرح، وأخذونا أيضاً إلى حبهم الطفولي وحب الوطن الذي هو الحب اﻷعلى، ونجحوا بشكل واضح في شدِّ انتباه الجمهور خاصة في المشهد الأخير عندما قاموا من الموت وبعثوا من تحت الرماد ليقولوا مقولتهم بأننا أطفال سورية حتى وإن متنا فلتحيا سورية.

العمل ككل مرتبط بما يحدث في سورية، وبدا جهد المخرج واضحاً في اختياره نصّاً يشبه الإنسان السوري واللغة التي يستخدمها في يومياته،وهو قوي كحكاية استطاع المخرج نقل تصوره البصري مسرحياً، ونجح في التنسيق ما بين النص والحلّ الإخراجي.

العرض ضمّ أكثر من 28 طفلاً متفاوتين في الأعمار، كان أقرب للاحتراف في بعض تفاصيله إنما بطريقة ترفيهية اعتمدت الإبهار اللوني والبصري من دون أن يكون هناك داعٍ للمباشرة في تقديم الأفكار المسرحية واعتمدت على تفريغ طاقات الأطفال ووضعهم ضمن صورة جميلة متحركة صنعت بأدوات بسيطة.

ولم يقع المخرج في مطبّ الاستماع لحالة سردية بل ترك لهم حرية التعبير عن اللون الذي يرغبون به تحت إدارته التي امتدت أكثر من ساعة وربع قدمت عبرها مختلف أنواع الموسيقا من راب وهيب هوب ومونولوج ولوحات بصرية، إضافة إلى شيء له علاقة بالفرجة البصرية.

العرض المسرحي «الرحلة» صاغ حكاية من واقع الحرب المريرة، ونجح في التأكيد على وحدة الفسيفساء السورية وأن الأمل لأطفالنا صانعي الأمل والحب.