د.عفاف الشب ص 2:02 2017/09/23

موجة الغضب الشعبي التي أثارتها رسوم تعود لمراحل تاريخية قديمة وأناشيد تخلت عن قيم قصائد سليمان العيسى التي شملت تقديس الأم والفلاح وبائع التفاح والنجار والوطن وغيرها بكلمات بسيطة عميقة وقريبة من النفوس لوقعها الآخاذ.. اليوم باختصار ورد نشيد الفيل يستحم بحروف ربما لاتحمل معنى وليس لها منزل راقٍ في الآذان..

الخوف العائم على سطوح حياتنا لا يتوقف عند الحرب فقط بل ينبري إلى الارتعاش داخل كل من يخشى على مصير البلاد بعد حرب السبع سنوات.. وداخل كل من لديه أطفال عاشوا تلك السنوات وشهدوا مصرع الكثير وتعرفوا على معاني الموت الشنيع… رأوا الجثث وشهدوا طوفانات الدماء .

هؤلاء هم الحلقة الأهم التي يجب أن تتولاها التربية وبقية المؤسسات بالرعاية والاهتمام.. الناحية النفسية التي هيجتها الأزمات كما بقية مفاصل الحياة تدفعنا إلى ضخ كل الإمكانات لإخراجهم من حرج وأهوال تلك الفترة المريرة .

إن بعض تلك التعديلات أشعلت جنون الآباء ..فراحوا إلى الهجوم على وزارة التربية ومن ساهم في تعديل المناهج أو من كتب نشيداً ما فإحدى الرسائل التي وردت على الفيس كانت كالآتي «سأعطي أولادي دروسا باليوغا أفضل من الغوص في دروس ديانة ترعب ابني..»

ثانية تقول: ماالغاية من وضع صورة ملك مملكة ماري وهو حليق الشاربين كث اللحية مقطب الحاجبين؟

وسؤال آخر يطرح نفسه بشأن صورة تجمع ثلاثة حمير وغير ذلك من ملاحظات لا أريد الخوض فيها.

لكن حروفي تهدل على أهدابي وأناملي لأنقل تساؤلات بعض الناس : ولماذا صورة الحمير؟هل تشير إلى حالة زراعية؟؟ ألايجدر بنا بعد غياب سبع سنوات عن التقدم في حرب هوجاء تعني ربما تراجع ربع قرن من الزمان عن مواكبة التطور أن نتعلم أن الحرب هي الأسلحة الحديثة التي تضمن الانتصار وأن الإعلام التقني المبرمج المفبرك وفق أحدث التجهيزات والمخططات هو ما أربك معظم شعوب المنطقة وتالياً لماذا العودة إلى آلاف السنوات لنتحدث عن ملك مملكة ماري؟ إن كنا نشير إلى أهمية حضارتنا لابأس من دون الوقوف عندها بل بالعمل على تطويرها ومجاراة العالم المتقدم فيما حققه من إنجازات.

وزارة التربية منزل الجميع ومحجهم الفكري أتمنى عليك الالتفات إلى هذا الموضوع والاستعانة بخبراء حتى من خارج قطاع التربية مع اختصاصين بالعمل التربوي وإلقاء نظرة على مناهجنا وتعديل ما يمكن تعديله لضمان فكر الأجيال.

أن العلاقة الناجحة والأشمل في بناء وإعمار ذهنيات أولادنا تكون بين وزارة التربية والطلاب والربط بينهم وبين المستقبل والأمل, تلك رسائل وزارة التربية وغاياتها فهل توجهت إلى تلك الإشارات المهمة والفعالة ..أتمنى أنا ووطن مثقل بالجراحات ويريد النجاة والشفاء والعطاء بدءاً من طلاب المراحل الأولى وصولاً إلى المرحلة الجامعية وهكذا حتى نكفكف الدموع ونرفع البنيان ونخلص من كل آثار وأوجاع العدوان.