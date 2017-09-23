زاهر بدران ص 2:02 2017/09/23

ليس من السهل نسيان ما حصل لمنتخبنا في الملاكمة بعد أن بنى آمالاً على المشاركة في بطولة العالم التي استضافتها ألمانيا الشهر الماضي، خاصة أن السبب في عدم المشاركة ليس محلياً أو تقصيراً من اتحاد اللعبة، بل هناك أيادٍ خفية تعمل في الاتحاد الدولي للملاكمة كانت وراء سرقة فرحة انتصار ملاكمينا الذي هم واثقون منه لو سمح لهم بالمشاركة.



قصة سرقة حلم المشاركة لخمسة ملاكمين شباب اجتهدوا للوصول إلى بطولة العالم وقطعوا مشواراً طويلاً على درب بطولة العالم بتأهلهم عن جدارة عن القارة الآسيوية ينبغي ألا تمر من دون معرفة مَنْ يقف وراء هذه العرقلة في وصول الفيز إلى أبطالنا في الوقت المحدد من تاريخ البطولة ومحاسبة من كان وراء هذا الفعل الشائن الذي ترفضه الأعراف الرياضية والمواثيق الأولمبية.

المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام انقسم على نفسه، فمنهم من حمل اتحاد الملاكمة المسؤولية، والبعض الآخر تريّث في حكمه حتى تنتهي مجريات التحقيق ومعرفة الحقيقة.

اللواء موفق جمعة أصدر بياناً أخلى فيه مسؤولية اتحاد الملاكمة، مبيناً أن السفارة الألمانية تلكأت في إرسال الفيز، معتبراً أن الذي حصل هو خرق حقيقي للميثاق الأولمبي واعداً بالتحرك السريع عبر مشاركة قادمة للواء جمعة في الاتحاد الآسيوي في تركمانستان.

لكن المتابع لما جرى في الكواليس سيتلمس خيوط مؤامرة محبوكة بشكل دقيق من بعض كوادر اللعبة التي تعمل في الخارج.

«تشرين» تمكنت من الوصول إلى بعض الحقائق لعل القيادة الرياضية تضعها في الحسبان قبل أن تغلق الملف كاملاً وتحاسب من كان وراء هذا الخذلان القاسي لملاكمينا الذين نأمل أن يتجاوزوه بصبرهم وقوة إرادتهم.

مراسلات ماراتونية من دون جدوى

المدرب الوطني للمنتخب مجد صقر تحدث عما حصل واضعاً وثائقه كاملة تحت تصرفنا من أجل إظهار الحقيقة ولو كلفه ذلك الكثير إذ يقول:

قبل أن نفتح الملف لا بد من أن نسلط الضوء على ما حققته الملاكمة السورية من إنجازات مهمة منذ بداية العام 2017 وكان أهمها في بطولة آسيا للرجال التي أقيمت في أوزبكستان في نيسان 2017 والمؤهلة للمشاركة في بطولة العالم بالملاكمة وشارك فيها 179 ملاكماً من أفضل اللاعبين الآسيويين، تمكن كل ملاكمينا الأبطال (علاء الدين غصون، أحمد غصون، حسين المصري، محمد مليس، عبد المعين عزيز) من ضمان التأهل لبطولة العالم بإحراز ميداليتين برونزيتين عن طريق البطلين علاء غصون ومحمد مليس وفوز بقية اللاعبين في مباريات تحديد المركز الخامس، وفي دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي جرت في باكو أذربيجان في حزيران 2017، تمكن ملاكمونا الأبطال من تحقيق ميدالية ذهبية عن طريق البطل حسين المصري وميدالية فضية عن طريق البطل مناف أسعد وبرونزيتين عن طريق البطلين أحمد وعلاء الدين غصون، لكن بعد هذه الإنجازات وخصوصاً ضمان تأهل خمسة ملاكمين لبطولة العالم في هامبورغ لم يتم منحهم الفيز المطلوبة للمشاركة من قبل السفارة الألمانية في بيروت برغم كل المحاولات من قبل رئيس اتحاد الملاكمة والمكتب المعني لاستصدار الفيز وبذلك ضاع عليهم حلم المشاركة وتحقيق النتائج المرجوة.

وبالعودة لما حصل في ملف الفيز قال صقر: نظراً لعدم توافر شبكة الانترنت بشكل دائم في اتحاد الملاكمة وكوني أحمل إجازة في اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق، إضافة إلى شهادتي الوطنية بالتدريب ولأني أحد مدربي المنتخب الوطني الرئيسين، تم تكليفي من قبل رئيس اتحاد الملاكمة عيسى نصار لمتابعة البريد الالكتروني الرسمي وترجمة ما يرد من ايميلات عن بطولة العالم للملاكمة هامبورغ 2017 والرد عليها باللغة الإنكليزية حسبما يتم تزويدي به.



وعليه أوضح أن التسلسل الزمني للمراسلات التي تمت عبر البريد الالكتروني مع جميع الجهات لتثبيت المشاركة في بطولة العالم في هامبورغ 2017 والحصول على الفيز من السفارة الألمانية في بيروت هي مراسلات تمت بالشكل الصحيح.

بداية لا يمكنك التسجيل للمشاركة في أي منافسة أو بطولة قبل أن ترسل لك الدولة المستضيفة والاتحاد الدولي AIBA ما يعرف باسم الكتيب الفني وشروط المنافسة للمشاركة (Team Delegation H andbook) وهو ما تم إرساله لنا عبر البريد في تاريخ 7/7/2017 ومباشرة تمت طباعته وترجمته، وقد ورد فيه أحد الشروط للحصول على الفيز أنه يجب الحصول على رسالة توصية باللغة الألمانية من اتحاد الملاكمة الألماني ومندوب وزارة الخارجية الألمانية توجه لسفارة ألمانيا في البلد المراد الحصول على الفيزا منه، كما تم تحديد الشخص المكلف من قبل الحكومة الألمانية والاتحاد الدولي AIBA لموضوع منح الفيز للمشاركين للتواصل معه مباشرة من كل الدول وبعد صدور قرار الإيفاد واستكمال إجراءات جوازات سفر اللاعبين والموافقات المطلوبة وفي تاريخ 16/7/2017 قمنا بإرسال كامل البيانات للمشاركين من اللاعبين والكادر الفني والإداري المرافق وتثبيتها في قاعدة البيانات الخاصة ببطولة العالم، وفي تاريخ 24/7/2017 وصلت رسالة التوصية من الاتحاد الألماني للملاكمة موجهة للسفارة الألمانية في بيروت وتحوي قائمة بتفاصيل أسماء الوفد وأرقام وتواريخ جوازات سفرهم وصورة جواز سفر رئيس الاتحاد الألماني للتأكيد وذلك لمنحنا الفيز المطلوبة مباشرة، ما يؤكد صحة تسجيل كامل بيانات اللاعبين في قاعدة البيانات في الموعد الصحيح، وقد تم إرسال هذا البريد الالكتروني من المصدر على نسختين لنا وللسفارة الألمانية في بيروت، وبعد العديد من المراسلات مع الشخص المكلّف دولياً بموضوع منح الفيز للمشاركين وبعد إرسال بطاقات تذاكر الطائرة للوفد السوري وإرسال تأكيدات لاستعجال إصدار الفيز للوفد السوري من السفارة الألمانية في بيروت، وإبلاغ الاتحاد الدولي AIBA بعدم ورود أي رد من السفارة الألمانية في بيروت ومحاولات التواصل مع السفارة عبر الايميل من دون جدوى، ثم تم إعطاؤنا موقع تسجيل مباشر على موقع السفارة الألمانية في بيروت للتسجيل On Line وذلك لحجز موعد فوري، وبعد المحاولة تبين أن الموقع مخصص لحالات لم الشمل واللجوء، ولكن المواعيد في الموقع بشكل عام مغلقة لنهاية شهر آب 2017، وفي تاريخ 7/8/2017 قام السيد رئيس اتحاد الملاكمة بإرسال كامل البيانات للسفارة الألمانية عبر مكتب وسيط متخصص في إصدار الفيز، وتم الرد على المكتب بضرورة مراجعة موقع التسجيل المباشر على موقع السفارة الألمانية في بيروت للتسجيل On Line وبعد كل هذه الجهود وصل رد من السيدة المسؤولة عن موضوع الفيز للمشاركة في بطولة العالم يتضمن اعتذاراً رسمياً لنا بأنها لم تتمكن من مساعدتنا لعدم رد السفارة الألمانية في بيروت على مراسلاتها.

وفي تاريخ 24/8/2017 وصل إيميل عاجل من قسم الفيزا في السفارة الألمانية في بيروت يطلبون فيه إرسال معلوماتنا الشخصية وأرقام جوازات سفرنا ورقم ملفنا في السفارة ليقوموا بمنحنا الفيز (أي قبل يوم واحد من بدء المنافسات). علماً أن جميع البيانات المطلوبة للاعبين تم إرسالها عدة مرات للسفارة الألمانية في بيروت من قبل السيدة المسؤولة دولياً عن موضوع الفيز ومن قبل الاتحاد الدولي AIBA والمكتب الوسيط وعبر إيميلنا الخاص من دون رد، ومع ذلك قمنا بإرسال كل المطلوب وأضفنا أرقام هاتف لسرعة التواصل وأننا ننتظر الفيز للسفر مباشرة، ولكن لم تتم الإجابة عن أي من هذه المراسلات وتم تجاهلها تماماً.

يضيف صقر: إن روابط التسجيل المباشرة التي تم تخصيصها على الموقع الالكتروني للسفارة الألمانية في بيروت هي الروابط المستعملة نفسها من قبل حالات لم الشمل وطالبي الهجرة والطلاب، وهي روابط تأخذ فترة طويلة لمنح موعد لزيارة السفارة، وكان من المفروض من سفارات الدولة المستضيفة تخصيص رابط الكتروني مستقل وسريع الاستجابة خاص ببطولة العالم للملاكمة لتتمكن الوفود المشاركة من الحصول على الفيز في أسرع وقت ولاسيما أن الاتحاد الدولي قد أرسل قائمة بجميع أسماء اللاعبين المتأهلين لبطولة العالم في هامبورغ، إضافة إلى أن جميع سفارات الدولة المستضيفة لبطولة العالم يجب أن تخصص كادراً محدداً لمتابعة ومنح الفيز للاعبين المتأهلين ولاسيما أن السفارة الألمانية في بيروت قد وصلتها قبل أكثر من شهر من بدء المنافسات قائمة بكامل أسماء الوفد السوري.

وختم صقر حديثه: كنا نتمنى من الدولة المستضيفة وسفارتها الالتزام بالميثاق الأولمبي الرياضي ولكن للأسف من دون جدوى، وهذه الحادثة لن تكسر عزيمتنا بل ستكون حافزاً لنا للمزيد من التدريب والاستعداد لأي منافسة قادمة.

بدوره كانت لبطلنا المتوسطي وعضو الاتحاد الحالي وإداري المنتخب مايز خانجي مداخلة عتب على من قام بإجراءات الحصول على الفيز مع اقتناعه بصحة المراسلات وأن السفارة الألمانية هي من رفضت إعطاء الفيز، مطالباً بوضع الكادر التدريبي واللاعبين بصورة ما حصل لا أن يتفاجأ الجميع بعد سفرهم حيث لم يضعونا بصورة ما حدث بشأن هذه المراسلات إلا أثناء لقاء اللواء موفق جمعة.

وأضاف خانجي: اللاعبون لا يلامون عما صرحوا به لأنهم مجروحون مما حصل، فآمالهم تبددت وأحلامهم تبخرت وجهدهم ضاع سدى وكأنهم لم يتأهلوا عن قارة آسيا إلى بطولة العالم، إذ كانوا يبنون آمالاً على تحقيق نتائج واعدة والتتويج بإحدى الميداليات ولكن في لحظة واحدة ضاع حلمهم.

وتابع خانجي: بالطبع اتحاد اللعبة قدم الأدلة على صحة أعماله، ولكن المتعارف عليه أن رئيس البعثة هو من يقوم بهذه الإجراءات وليس المدرب، وكان حرياً به أن يضعنا بصورة الأمر «أولاً بأول» وهذا ما لم يحصل، فالتمهيد كان ضرورياً، ومن حقي أن أدافع عن اللاعب المصدوم الذي بذل الجهد في التدريب وضاع سدى لمجرد القول لهم قبل السفر بيوم إنكم لن تشاركوا في بطولة العالم.

رئيس اتحاد الملاكمة عيسى نصار كان له رأي مغاير لما قاله الخانجي بقوله: مشاركتنا في بطولة العالم كانت هدفاً نسعى إليه بكل ما نملك، لأنه منتخب الوطن، فبعد تأهلهم وضعنا كل الإمكانات من أجل المشاركة ورفع علم الوطن في ألمانيا ولاسيما أن لدينا شعوراً قوياً بأن أحد أبطالنا سيحقق الإنجاز الذي نصبو إليه، ولكن ما جرى أن حرمان أبطالنا من المشاركة كان مبيتاً له ومخططاً وله أبعاد كثيرة تهدف إلى منع أبطالنا من المشاركة في بطولة العالم، والدليل أن تأهلنا كان في 7 أيار ولم يصلنا دفتر الشروط إلا بعد شهرين من التأهل، والمعروف أنه لا يمكن إجراء أي فعل أو عمل إلا بعد وصوله والاطلاع عليه لأن في داخله كل اللجان المشكلة المهتمة بالبطولة من إقامة وتنظيم وغيره من اللجان، وتساءل نصار في كل البطولات الدولية دفتر الشروط يأتي بعد شهر على الأقل لا قبل المشاركة بشهر، ومع ذلك قمنا بكل الإجراءات والمراسلات الصحيحة ولكن عبثاً نحاول، فالرد كان سلبياً.

أما بشأن إخبار المدربين واللاعبين بما جرى، فالكل مطلع على حيثيات الموضوع حتى في الأيام الأربعة الأخيرة قبل المشاركة، إذ طلبنا من المدربين واللاعبين تدريبات خفيفة مع إعلامهم بأن المشاركة قد لا تحصل بسبب عدم منح الفيز، ولكن الذي حصل أن حملة شعواء شنت على رئيس اتحاد الملاكمة بتوقيت واحد تحمّله المسؤولية وكأنهم يريدونه كبش الفداء حتى إن هذه الحملة كانت مشتركة من الداخل والخارج، والدليل أن لا أحد اطلع على المراسلات إلا رئيس الاتحاد والمكلف بالمراسلات ولكن وقبل إجراء تحقيق في الموضوع من قبل القيادة الرياضية كانت هذه المراسلات مسربة للعديد من اللاعبين وكوادر الاتحاد وكأن الأمر مدبر بأياد خفية خارجية، الأمر الذي تم كشفه في المكتب التنفيذي بعد أن اطلع على المراسلات واقتنع بصحتها وأن رئيس اتحاد الملاكمة ليس له يد بما حصل والأمر برمته خارجي.

وأخيراً، نأمل من رئيس الاتحاد الرياضي العام الذي سيشارك في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي خلال اجتماعه القادم الذي يقام حالياً في تركمانستان، ومن خلال اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الذي سيعقد في تشرين الثاني القادم وضع الجميع بصورة ما حصل حول عدم منح المنتخبات السورية تأشيرات السفر من قبل بعض الدول لأنه مخالفة واضحة للميثاق الأولمبي الرياضي.

ما حصل لأبطالنا هو جريمة في العرف الرياضي يجب معاقبة من يقف وراءها، فليس أمام أبطالنا غير قيادتهم الرياضية للدفاع عن حقوقهم ولاسيما أن ما يشاع في كواليس اللعبة عن أن هناك شخصاً كان من كوادر اللعبة يعمل الآن في الاتحاد الدولي للملاكمة هو من يقف وراء ما حصل، وعلى مبدأ المثل القائل «بعد الثلج ببان المرج» نتمنى ألا تكون مثل هذه الأعمال الشائنة قد حصلت بالفعل من هذه الشخصية الرياضية، ولأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فعلى القيادة الرياضية التأكد من صحة ما يتسرب في كواليس اللعبة، وكما وقفت في وجه من اتهم رئيس اتحاد الملاكمة بالتقاعس وفك شيفرة من كان يقف وراء الحملة وتمت تبرئته، كذلك نأمل أن يكون ما أشيع حول الشخصية الرياضية التي تعمل في الاتحاد الدولي للملاكمة عارياً من الصحة وأن كل ما حصل هو منع السفارة الألمانية من إعطاء الفيز.