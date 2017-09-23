ص 2:02 2017/09/23

أعمال لسبعة وعشرين فناناً تشكيلياً ضمت مختلف التقنيات والأساليب في المعرض الذي يقام حالياً في الجمعية الشركسية في دمشق ويستمر حتى يوم الأحد القادم، إذ يمكن للمتابع الاطلاع على فضاءات مختلفة وجديدة على صعيد البورتريهات والمشاهد الانطباعية والرؤى التجريدية، فقد رسم الفنان ميسر كامل بأسلوبه الشهير مجموعة من البورتريهات الواقعية التي تصور المرأة بمختلف حالاتها وتأملاتها معتمداً على الألوان الواضحة والخطوط البسيطة التي تقدم المشهد بلا رتوش ومن دون تعقيدات.. أما لدى النحات زياد قات فنجد أشكالاً مدهشة من الخشب المشغول بأناة ومهارة كأن الفنان يعيد إنتاج ما تفعله الطبيعة بشكل لا يقل جمالاً مستخدماً موادها الأولية وأهمها جذوع الأشجار. كما يقدم في المعرض فنانون آخرون منهم أحمد ابراهيم وأريج دير وصباح تولبي وصفاء وبي… وغيرهم تقنيات في التلوين والرسم عبرت عن تعدد المرجعيات والخبرات.

